L'evento



Natale a Lucca: tanti eventi in programma per il periodo delle festività natalizie

giovedì, 6 dicembre 2018, 16:49

A Lucca sono in programma numerosi eventi per il periodo natalizio. Manifestazioni, mercati, mostre: tutto fa parte dell’apposito calendario preparato dal Comune di Lucca con la collaborazione di enti e associazioni del territorio.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato con il Comune di Lucca per la realizzazione di questo calendario che porterà in città e nelle frazioni atmosfere natalizie e numerose occasioni di incontro – commentano gli assessori alla Cultura e allo Sviluppo Economico Stefano Ragghianti e Valentina Mercanti – Si tratta di tanti appuntamenti che intercettano una vasta rosa di interessi e le differenti fasce di età: dalla tradizione, alla cultura al commercio, dalle mostre alla musica fino alle attività all’aria aperta. Ciò è sintomo della grande vitalità della nostra città che riesce a vivere questo periodo con senso di comunità. Dunque – concludono gli assessori – siete tutti invitati a partecipare”.

MOSTRE E EVENTI

Fino al 6 gennaio resta aperta alla Fondazione Ragghianti e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca la mostra “Angeli, litografi a Lucca – La stamperia Angeli: quattro decenni di fotografie” a cura di Mauro Lovi. Restano invece ancora pochi giorni per visitare “Photolux 2018” a Palazzo Ducale e “Gli strappi dell’anima” a Villa Bottini, quest’ultima esposizione è dedicata al tema del contrasto alla violenza di genere (ultimo giorno di esposizione domenica 9 dicembre). Appuntamento anche con la mostra dei presepi trasportabili, dall’8 dicembre al 6 gennaio, nella Chiesa di S:Maria Corteorlandini mentre, al Mercato del Carmine, dall’8 dicembre all’8 gennaio, sarà possibile visitare l’esposizione dedicata al 50° anniversario del Liceo Artistico “La casa dell’arte”. Un presepe con ambientazione antica sarà invece visitabile dal 16 dicembre al 7 gennaio alla Piattaforma San Frediano a cura dell’associazione Historica Luchense. Dal 24 dicembre al 7 gennaio alla Pieve di San Pancrazio sarà possibile ammirare il presepe poliscenico (www.presepiosanpancrazio.it); un altro presepe poliscenico sarà allestito anche a Ciciana (www.presepiociana.it). Dal 7 dicembre al 9 gennaio inoltre nella chiesa di Santa Maria Corteorlandini sarà vistabile un presepe storico. Da dicembre fino a febbraio torna la Pista di Pattinaggio su Ghiaccio in piazza Napoleone mentre piazza San Michele sarà il luogo in cui poter ammirare l’installazione natalizia a cura di dell’associazione Andare oltre si può. Dal 7 al 9 dicembre, in piazza Napoleone, la Manifattura del Sigaro Toscano organizza “Moving Club Toscano”: talk show e degustazioni per celebrare i 200 anni di attività della Manifattura Tabacchi.

FESTIVAL, CONCERTI E RASSEGNE

Fino al 22 dicembre sono in programma i Lucca Puccini Days con una serie di concerti dislocati tra Teatro del Giglio, Teatro San Girolamo, casermette e chiese (programma completo suwww.teatrodelgiglio.it). Il 15 dicembre è previsto un evento collaterale alla rassegna: si tratta di un flash mob in piazza cittadella, piazza San Michele e piazza dei Mercanti a cura dell’Associazione Europea della Danza. “Chi è di scena”, la rassegna di teatro amatoriale, ha in calendario una serie di rappresentazioni al Teatro Nieri di Ponte a Moriano (www.fita-lucca.it) Il 7 dicembre alle ore 21 l’appuntamento è con “Natale in musica” all’Auditorium del Suffragio a cura del corpo musicale “G.Puccini” e del gruppo folkloristico “La Castellana”, che vedrà anche il coinvolgimento di alcune classi della scuola elementare di Nozzano Castello. Il 14 dicembre è in programma il “Concerto di Natale” di musica classica e di opera lirica alla Chiesa S.Angelo in Campo (informazioni Associazione culturale Bequadro). Il 19 dicembre alle ore 21 nella Basilica di San Paolino il liceo musicale propone il concerto “Il Canto e la musica arricchiscono e trasformano l’animo”. Altri concerti di Natale sono attesi per il 22 dicembre: uno nei sotterranei e alla casermetta San Pietro a cura della Compagnia Balestrieri di Lucca e l’altro alla Chiesa di San Francesco organizzato da Paesi e Quartieri a cui si abbina anche una raccolta fondi.

Il 22 dicembre l’associazione artisco-culturale Laboratorio Brunier propone al pubblico l’opera lirica “Suor Angelica” di Giacomo Puccini alle ore 17.30 al Teatro San Girolamo.

SPORT, ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA E GARE

Il 16 dicembre l’appuntamento è con la corsa podistica non competitiva di 5 chilometri “Run For Christmas” (in caso di piaggia sarà rimandata al 23 dicembre; www.runforchristmas.it), con la “Camminata a 6 zampe – Running for C(l)auser” sulle Mura Urbane e, infine, in piazza San Frediano, con “Natale a 4 zampe”, la seconda edizione dell’iniziativa natalizia da viver insieme agli animali (www.anpana.net). Il 30 dicembre si terrà la “Flying Run”, gara podistica competitiva di 10 chilometri in memoria di Amelia Coli e di Ketty Gabriellini, a cura di Asd Seventies Running Team Lucca. Al Polo Fiere di Sorbano del Giudice, dal 13 al 16 dicembre è in programma il torneo di giochi di ruolo e Magic dal titolo “Nebraska’s war” mentre, l’8 e il 9 dicembre al campo sportivo Acquedotto l’asd Minicar Lucca organizza la gara di auto modelli radiocomandati a scoppio “Trofeo di Natale 1/5 Touring”. Il 14 dicembre, alle ore 20.30, il Comitato San Paolino propone il “Burraco della solidarietà” per raccogliere fondi da consegnare a famiglie che si trovano in stato di necessità.

APPUNTAMENTI DEDICATI AI BAMBINI

Dall’8 al 24 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19, il Comune di Lucca allestisce in piazza Napoleone “La casa di Babbo Natale”: sarà questa l’occasione per bambini e bambine di consegnare la propria letterina. L’8 dicembre in piazza della Cittadella, il 15 e il 16 dicembre in piazza San Martino e il 22 e il 23 dicembre in piazza dei Cocomeri l’appuntamento è con “Un canto di Natale”, intrattenimento per bambini e famiglie. Altri appuntamenti con eventi, laboratori e animazione saranno quelli organizzati dall’associazione Dalla parte dei piccoli (www.dallapartedeipiccoli.org) alla Casermetta San Paolino nei giorni dell’8-9 e 15-16 dicembre.

INCONTRI

Il 6 dicembre alle ore 21 il Comitato San Paolino organizza l’incontro “L’amore ci trasforma con la parola” (locali San Paolino, piazza San Pierino 11). Il 9 dicembre l’appuntamento è alla Casermetta San Pietro e sotterranei con “I quaderni della nostra storia” dedicati alla storia all’arte del Medioevo lucchese organizzati dalla Compagnia Balestrieri di Lucca (www.compagniabalestrierilucca.it). Il 18 dicembre, alla Cappella Guinigi, la scuola IMT Alti Studi Lucca propone il convegno sulla vita di Ettore Modigliani dal titolo “Fraternità artistica e solidarietà umana. Ettore Modigliani soprintendente dal primo Novecento alle Leggi Razziali”. Prosegue nel periodo natalizio anche la rassegna “Agorà della Scienza” organizzati dall’associazione Amici dell’Agorà.

CELEBRAZIONI

L’8 dicembre, per la celebrazione dell’Immacolata Concezione, alle ore 10.30 nella Chiesa di San Pietro Somaldi si svolge la Messa presieduta dall’Arcivescovo a cui seguirà la processione fino alla statua della Madonna in San Francesco alla presenza della autorità cittadine. Il 13 dicembre alle ore 17.30 si svolge il corteo per celebrare Santa Lucia, dalla basilica di San Paolino alla chiesa di San Michele in Foro; a seguire, alle ore 18, si svolgerà la celebrazione della S.Messa presieduta dall’Arcivescovo.

CAPODANNO E FESTIVITA’ 6 GENNAIO

In programma il 31 dicembre in piazza San Martino la Festa di Capodanno in Piazza a cura dell’associazione Don Franco Baroni onlus. Il 1° gennaio al Teatro del Giglio l’appuntamento è con il concerto di Capodanno (www.teatrodelgiglio.it). Il 5 gennaio alle ore 17, il Comitato San Paolino organizza “Arrivano i Re Magi a cavallo” alla discesa del Caffè delle Mura (in caso di pioggia la manifestazione si svolgerà in forma ridotta nella chiesa di San Michele in foro). A Maggiano, il 5 gennaio, l’associazione Insieme per Maggiano organizza lo spettacolo itinerante della tradizione della Befana; anche il Comitato Paesano di Aquilea porterà la tradizione della Befana tra le strade di Martiano, Gugliano e Aquilea nei giorni 5 e 6 gennaio. Per il 6 gennaio appuntamento nel pomeriggio con la Befana in piazza San Francesco, dalle ore 9 alle ore 13, il Moto Club Lucca organizza la “Moto Befana benefica” giunta alla 10° edizione.

MERCATI

Dall’8 dicembre al 6 gennaio torna in piazza Napoleone il Mercato. Nella stessa piazza, dall’11 dicembre al 27 dicembre, mercatino di beneficienza della Croce Rossa. Inoltre, l’8 e il 9 dicembre c’è ancora tempo per visitare Il Desco. Negli stessi giorni in piazza San Giusto torna il mercato “Arte e Mestieri” e “Botteghe e Dimore” nel loggiato di Palazzo Pretorio dal 7 al 16 dicembre. Dal 7 al 9 dicembre in piazza della Cittadella, piazza dei Cocomeri e via di Poggio mercato “Arte e ingegno in San Paolino”. L’8, 9 e 15,16 dicembre a S.Angelo il gruppo attività Sant’Angelo mercatino e casina di Babbo Natale. Un altro mercato sarà allestito a Nozzano a Saltocchio nei giorni dell’9 e il 9 dicembre mentre l’8 e il 9 dicembre in piazza San Frediano l’appuntamento con “Mamme artiste”. Il 15 dicembre mercatino a Nozzano. Il 9 dicembre si tiene il mercato ambulante straordinario a Sant’Anna. Il 15 e il 16 dicembre “Artigianato ai Borghi” al protone dei Borghi. Negli stessi giorni in piazza Santa Maria invece viene allestito il Mercatino Regionale Piemontese. Dal 21 al 23 dicembre a Villa Bottini torna “RiEco il Natale”. Nelle stesse date in Corso Garibaldi viene allestito “Artisticamente”. Il 5 e il 6 gennaio, CNA Lucca, organizza in piazza San Frediano il Mercatino dell’Artigianato. Il Mercato settimanale Don Baroni, nei giorni 8,15 e 22 dicembre resterà aperto fino alle ore 16. Restano anche per il periodo natalizio gli appuntamenti settimanali con “Mercoledì Bio” in piazza San Francesco e il Mercato Contadino al Foro Boario. Il 15 e il 16 dicembre, infine, è in programma il Mercato dell’Antiquariato nel centro storico.

NATALE ALL’AGORA’

Tanti gli appuntamenti al centro culturale Agorà anche nel periodo natalizio. Il 12 dicembre alle ore 17.30, in collaborazione con la Società Lucchese dei Lettori viene presentato il libro “Una storia ungherese” di Margherita Loy. Il 14 dicembre alle ore 16 in programma il gruppo di lettura dedicato al libro “Non dire notte” di Amos Oz; alle ore 17 invece l’appuntamento è con il laboratorio scientifico “Batteri verdi” dedicato ai ragazzi dai 9 ai 14 anni di età, organizzato con la collaborazione della Ludoteca Scientifica di Pisa. Anche per il 15 dicembre sono previsti due appuntamenti: alle ore 16 la presentazione del libro di poesie “Poetiche dissonanze” di Giuseppina Parise mentre, alle ore 17.30 si tiene l’incontro “Effetto placebo e effetto nocebo” a cura di Agorà della Scienza. Il 21 dicembre il gruppo di lettura si ritrova con un incontro dedicato al libro “Quel che resta del giorno” di Kazuo Ishiguro mentre, il 28 dicembre, si tiene la premiazione dei lettori dell’anno. Infine, tutti i mercoledì alle ore 17, si svolgono incontri dedicati ai cartoni animati.