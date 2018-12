L'evento



Natale al Forte quest'anno più bello che mai. Il programma di tutti gli eventi fino al 31 dicembre

venerdì, 7 dicembre 2018, 17:27

La magia e la suggestione del Natale al Forte è diventato ormai un brand. Il paese avvolto ogni anno da una diversa coreografia di luci che abbraccia le strade e le piazze centrali, il bellissimo Lungomare, diventa fiabesco lasciando senza fiato i visitatori che arrivano appositamente per assistere a questo spettacolo.

Anche il cartellone 2018, organizzato dall’Assessorato alla Cultura dal 1 dicembre al 6 gennaio, rispetterà gli standard di qualità a cui è abituato il pubblico. A cominciare dai mercatini natalizi in piazza Garibaldi con espositori di articoli attinenti al periodo natalizio dove sarà possibile trovare tante idee per addobbare e arredare la casa, ma anche giochi per bambini, oggettistica e regali natalizi sia artigianali che commerciali.

Dal fascino dei mercatini a quello del Villaggio di Babbo Natale e della pista di pattinaggio che anche quest’anno saranno indiscutibilmente protagonisti della manifestazione, ma con una grande novità, una location tutta nuova, quella del Parco di Villa Bertelli. E per collegare il centro di Forte dei Marmi al Villaggio, verrà messo a disposizione un trenino guidato personalmente da un Elfo o da Natalina.

A proposito dei concerti, ritorna il tradizionale appuntamento con la musica Gospel che tanto attrae e piace al pubblico. Attesissimi anche gli spettacoli di animazione in centro: la compagnia Corona Events animerà via Spinetti con performance di artisti di strada e trampolieri in un gioco di danze, luci e acrobazie, mentre la Bim Bum Band si esibirà con lo spettacolo “La Molleggiata” in una divertente danza che richiamerà alle menti le celebri movenze di Adriano Celentano.

Ma le feste natalizie a Forte dei Marmi non saranno dedicate soltanto allo shopping e all’intrattenimento: l’Amministrazione Comunale ha deciso di puntare ancora una volta l’attenzione sulle mostre all’interno del Fortino, da sempre simbolo artistico e culturale della città. E proprio al Fortino, quindi, verrà inaugurata, sabato 22 la straordinaria esposizione di acqueforti, litografie e sculture dell’artista Marino Marini dal titolo “Marino Marini: segno e colore nell’opera grafica” .

Immancabili gli altri appuntamenti con la musica: nella Chiesa di Sant’Ermete si esibiranno la Corale Polifonica di Forte dei Marmi, la Banda la Marinara e il coro del Gruppo per Servire; a Villa Bertelli, oltre alla rassegna “Classica in Villa”, già iniziata domenica scorsa, si esibirà l’Accademia Musicale della Versilia; in Piazza Garibaldi, il Centro Studi Musicali di Forte dei Marmi mentre nella Chiesa di San Francesco si terrà la 34esima Rassegna Versiliese delle Corali.

E ancora ai bambini, saranno dedicate “merende” organizzate periodicamente dal parco giochi di Piazza Marconi. In Piazza Meccheri in Vaiana sarà presente, invece, il presepe con animazione per bambini a cura della Contrada Il Ponte. La vigilia di Natale l’arciconfraternita di Misericordia di Forte dei Marmi organizzerà in orario serale “Babbo Natale a domicilio” con tante sorprese per i piccoli.

Dedicato agli over 65, Domenica 16 il Pranzo di Natale in Capannina dedicato ai residenti over 65 a cui sarà possibile prenotarsi fino a venerdì 7 telefonando al numero 0584 280229.

Non mancheranno i tradizionali auguri di Natale con il brindisi e bevande calde offerte domenica 23 sul Pontile a dall’Associazione Pescatori di Forte dei Marmi.

L’anno 2018 si chiuderà, come da tradizione, in Piazza Garibaldi con il “VII Capodanno sotto il Fortino” a cura dell’Associazione Fortemarmini nel mondo i cui ingredienti saranno musica dal vivo, danze, cibo e animazione.

Di seguito il programma di Natale al Forte 2018 fino al 31 dicembre:

VENERDI’ 7 DICEMBRE

Piazza Garibaldi ore 10.00/19.30

“APERTURA DELLA FIERA DI NATALE”

A cura dell’Associazione Utinam

(fino al 26 dicembre)

Mercatini natalizi con espositori di articoli attinenti al periodo natalizio dove sarà possibile trovare tante idee per addobbare e arredare la casa, ma anche giochi per bambini, oggettistica e regali natalizi sia artigianali che commerciali.

SABATO 8 DICEMBRE

Via Spinetti ore 16.00 – Ingresso gratuito

“ARTISTI DI STRADA PER LE VIE DEL CENTRO”

A cura di Corona Events

Quadri e coreografie di grande impatto scenico, con performance itineranti di artisti con particolarissimi costumi di scena. Giochi di luce e colori, farfalle e meduse luminose, accompagnate dall’eccezionale voce live della “Dama Bianca”, danzeranno lungo le strade e nelle piazze di Forte dei Marmi tra lo stupore e l’emozione del pubblico.

Parco Villa Bertelli, via Mazzini 200 ore 15.30 – Ingresso gratuito

“APERTURA DELLA PISTA DI PATTINAGGIO E DEL VILLAGGIO DI BABBO NATALE”

A cura dall’Associazione “Il Mandala”

Il parco di Villa Bertelli sarà quest’anno la dimora speciale di Babbo Natale e della pista di pattinaggio “Forte on ice”. Uno scenario che stupirà i visitatori con luci, colori, musiche e profumi, immergendoli completamente dentro un magico mondo fatto di elfi, folletti, renne volanti e personaggi delle fiabe, che lasceranno a bocca aperta non solo i bambini, ma anche gli adulti. L’allestimento sarà composto da diverse aree gioco dedicate ai bambini, come l’Ufficio Postale di Babbo Natale, l’angolo degli elfi dove i piccoli potranno divertirsi a scrivere la letterina di Natale e uno spazio ristoro. Saranno allestiti, inoltre, dalle 16.00 alle 17.00 divertenti spettacoli di intrattenimento sempre nuovi e diversi ogni week end: questo sabato, andrà in scena “Ladybug salva il Natale”. Sempre all’interno del Villaggio sarà presente un servizio di “baby parking” a pagamento, affidato ad una tata elfa speciale. Durante le giornate di apertura del Villaggio sarà istituito un servizio trasporto diretto alla “stazione Polo Nord”, ossia un trenino guidato da animatori che collegherà i visitatori dal centro della città a Vittoria Apuana al costo di 1 euro.

Fortino - Piazza Garibaldi ore 17.30

“CONCERTO DI NATALE”

A cura del Centro Studi Musicali di Forte dei Marmi

Nella bellissima sede del Fortino, gli allievi di Pianoforte, Flauto, Violino, Canto e Coro, della scuola di musica di Forte dei Marmi, dedicheranno ai cittadini un bellissimo momento musicale, con brani che spazieranno dal classico al contemporaneo, da Chopin a Corelli, da Vivaldi a Bach-Busoni e Yann Tiersen, il tutto frammentato da magiche melodie natalizie.

Il Centro Studi Musicali è un’associazione di appassionati della grande musica, un importante punto di riferimento professionale e didattico musicale per l’intera Versilia e per le province di Lucca, Pisa, Massa Carrara e La Spezia. L’Associazione è nata a Forte dei Marmi nel 1991 per iniziativa del Maestro Ugo Ferrario in collaborazione con la signora Paola Bertoli, organizzatrice musicale e grande appassionata di musica classica.

DOMENICA 9 DICEMBRE

Piazza Marconi dalle 8.00 alle 13.30

“IL MERCATO DI NATALE”

Piazza F.lli Meccheri (Vaiana) ore 14.30

“ASPETTANDO BABBO NATALE”

A cura della Contrada Il Ponte

Inaugurazione del presepe con intrattenimento per bambini con magie, palloncini e merenda a base di panzanelle, cioccolata calda e bomboloni, in attesa di consegnare le letterine a Babbo Natale che arriverà al calar del sole. Durante la giornata si terrà anche l’estrazione della lotteria di Natale.

Chiesa di Sant’Ermete ore 17.00

“CONCERTO DI NATALE CON LA CORALE POLIFONICA DI FORTE DEI MARMI”

Direttrice: Chiara Maggi - Organista: Gabriele Alberini

Momento musicale di atmosfera natalizia, la Corale come ogni anno unisce la raffinata polifonia classica alla più popolare della tradizione natalizia. Le composizioni spaziano dal XVI secolo, il cui più illustre compositore è Claudio Monteverdi fino alle più celebri carole natalizie tradizionali inglesi. Il coro si esibisce a cappella e con l’accompagnamento all’organo del Maestro Gabriele Alberini. Il programma prevede l’esecuzione di celebri brani di Molinari, Golin, John Stainer, Mendelssohn, Corelli e Monteverdi. L’Associazione Musicale Corale Polifonica Forte dei Marmiè nata nel 1982 per volontà di un gruppo di amici, amanti del canto, attorno al Maestro Renato Maggi. La sua competenza e dedizione hanno portato il Coro a perfezionarsi in un ampio repertorio che gli ha consentito di partecipare a numerose Rassegne e Festival in gran parte delle regioni italiane. Oggi, grazie all’insegnamento che il Maestro Maggi ha lasciato come un inestimabile patrimonio, la Corale prosegue la sua attività con l’aiuto della figlia Chiara, cantante, e di Gabriele Alberini, pianista. Il Coro provvede ad animare le celebrazioni liturgiche più solenni, commemorazioni e cerimonie nelle due parrocchie di Sant’ Ermete e San Francesco, e partecipa a Rassegne e Concerti in varie regioni italiane.

Villa Bertelli ore 17.30 – Ingresso libero fino ad esaurimento posti

“CLASSICA IN VILLA – CORDE A CONFRONTO”

Secondo appuntamento della rassegna “Classica in Villa” con Joaquin Palomares al violino e Duccio Beluffi alla viola.

SABATO 8 E DOMENICA 9 DICEMBRE

Piazza Dante dalle 9.00 alle 17.30

“MERCATO DELL’ANTIQUARIATO

Giovedì 13 dicembre

Nati per leggere. Letture sul Natale per bambini da 0 a 3 anni

Biblioteca Comunale “L. Quartieri”, piazza Marconi, 1 - Ore 17.00

Sabato 15 dicembre

XXXIV Rassegna Versiliese delle Corali

A cura della Corale Polifonica Forte dei Marmi

Chiesa di San Francesco, Via P.I. da Carrara - ore 15.30

Domenica 16 dicembre

La Molleggiata

Esibizione della BadaBimBumBand per le vie del centro

Il Mercato di Natale

Piazza Marconi - ore 8/13.30

Pranzo di Natale

Per i residenti over 65

La Capannina

Per prenotazioni 0584 280229 entro il 7 dicembre

Merende di Natale al Forte

Iniziativa a cura del Parco Giochi di Piazza Marconi

Parco Giochi, Piazza Marconi - ore 16/17.30

Classica in Villa

Amadeus Piano Duo goes Jazz

Concerto per pianoforte a 4 mani con Valentina Fornari e Alberto Nosè “Amadeus Piano Duo”

Musiche di Ravel, Gershwin, Gouvy, Satie, Kapustin

Villa Bertelli, Via Mazzini, 200 - ore 17.30

Natale sui pattini

con ASD Star Skating

Palasport, via Ferrucci, Vittoria Apuana - ore 20.45

Giovedì 20 dicembre

Nati per leggere. Letture sul Natale per bambini da 4 a 6 anni

Biblioteca Comunale “L. Quartieri”, piazza Marconi, 1 - ore 17.00

Concerto di Natale

Accademia Musicale della Versilia

Villa Bertelli, Via Mazzini, 200 - ore 17.30

Concerto della Banda la Marinara

Chiesa di Sant’Ermete, Via Duca D’Aosta - ore 21.15

Sabato 22 dicembre

Inaugurazione mostra

Marino Marini: segno e colore nell’opera grafica

Forte di Leopoldo I, Piazza Garibaldi - ore 17.00

Concerto Gospel

The Joyful Gospel Ensemble

Centro di Forte dei Marmi - ore 17.30

Merende di Natale al Forte

Iniziativa a cura del Parco Giochi di Piazza Marconi

Parco Giochi, Piazza Marconi - ore 16/17.30

Note di Natale

Concerto del coro del Gruppo per Servire

Chiesa di Sant’Ermete, Via Duca d’Aosta - ore 21.00

Domenica 23 dicembre

Il Mercato di Natale

Piazza Marconi - ore 8/13.30

Bevande calde per augurare Buon Natale

Iniziativa a cura dell’Associazione Pescatori del Pontile Caricatore di Forte dei Marmi

Pontile di Forte dei Marmi - ore 10/18

Lunedì 24 dicembre

Babbo Natale a domicilio

A cura dell’Arciconfraternita di Misericordia di Forte dei Marmi - ore 18/23

Mercoledì 26 dicembre

Ultimo giorno della Fiera di Natale

Piazza Garibaldi - ore 10/19,30

A cura dell’Ass. Utinam

Domenica 30 dicembre

Il Mercato di Natale

Piazza Marconi - ore 8/13.30

Merende di Natale al Forte

Iniziativa a cura del Parco Giochi di Piazza Marconi

Parco Giochi, Piazza Marconi - ore 16/17.30







Lunedì 31 dicembre

VII Capodanno sotto il Fortino

A cura dell’Associazione Fortemarmini nel Mondo

Piazza Garibaldi