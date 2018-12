L'evento



Nella chiesa di San Martino a Castiglioncello il presepe popolare

lunedì, 24 dicembre 2018, 15:47

Anche quest'anno all'interno della chiesa di San Martino a Castiglioncello si ripropone il presepe di stile popolare di circa 15 metri quadri. Uno scorcio reale della piazzetta del paese durante il giorno di festa. Un presepe interamente realizzato dai presepisti Luca Pepi, Sara Bertelli e Arrigo d'Arrigo che grazie all'uso della tecnica del polistirolo e gesso inciso hanno sviluppato in maniera artigianale la scenografia e tutti quegli elementi che la compongono. Grazie alla prospettiva tipica dei diorami, ai giochi di luce, unito al ciclo giorno notte e alla musica, si ripropone il momento della nascita di Gesù in un contesto ispirato alle tradizioni contadine del paese di Castiglioncello di un tempo che fu.Un invito a tutti gli appassionati del presepe e non solo, che negli anni si sono visti aumentare in maniera considerevole anche se allestito in un piccolo paese dell'oltreserchio dove è ancora presente il senso della comunità che si riunisce intorno al presepe come un momento collante e importante tipico del Natale.

Il presepe sarà aperto dal giorno 25 dicembre fino al 13 gennaio

- Sabato e Prefestivi dalle ore 15.30 fino alle 19(le visite durante la Messa delle ore 17.00 saranno interrotte)

- Domenica e Festivi dalle 15 alle 19

Per gruppi che vorranno far visita al di fuori di tali orari sarà possibile fissare un appuntamento ai numeri: 0583/368604 o 335/8266477.

Info : gruppo Facebook 'S.Martino di Castiglioncello'