Open Day Scuole Bilingue per illustrare alle famiglie l’ampia offerta educativa del polo scolastico lucchese

Altri articoli in L'evento

martedì, 11 dicembre 2018, 16:27

Tempo di Natale, periodo di regali e di occasioni per festeggiare tutti assieme. E la Croce Verde P. A. di Lucca non fa eccezione, pronta a ‘scartare’ i suoi pacchi e a fare gli auguri di buone feste a volontari, soci e simpatizzanti, con una grande festa prevista per sabato...

lunedì, 10 dicembre 2018, 13:59

Arriveranno dalla Spagna, dalla Germania, dagli Stati Uniti e da altri Paesi ancora, per ritrovarsi al Polo Fiere di Lucca, portando con sé il loro personale contenitore di carte collezionabili e tanta passione, pronti a trasformarsi in maghi e a sfidarsi in tornei che decreteranno i campioni assoluti del gioco

venerdì, 7 dicembre 2018, 17:27

La magia e la suggestione del Natale al Forte è diventato ormai un brand. Il paese avvolto ogni anno da una diversa coreografia di luci che abbraccia le strade e le piazze centrali, il bellissimo Lungomare, diventa fiabesco lasciando senza fiato i visitatori che arrivano appositamente per assistere a questo...

venerdì, 7 dicembre 2018, 15:30

Nella giornata di giovedì 13 dicembre, ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista e invocata contro tutte le malattie degli occhi, all’ospedale “San Luca” di Lucca si svolgeranno alcune importanti iniziative, con l’organizzazione della struttura di Oculistica di Lucca

venerdì, 7 dicembre 2018, 14:46

Non solo fumetti e giochi. Lucca Crea Srl, la società che organizza Lucca Comics & Games, interamente partecipata dal Comune di Lucca tramite la sua holding, dopo il successo del festival che ha visto quest'anno oltre 251 mila biglietti venduti, scopre le carte e anticipa i prossimi eventi, in vista...

giovedì, 6 dicembre 2018, 16:56

È terminato con la consueta foto di gruppo l'incontro tra una rappresentanza del Basket Le Mura e le seconde classi delle sezioni A e B dell'ISI "Carlo Piaggia" di Viareggio realizzato nell'ambito di Stop Bullying il progetto ideato dalla società biancorossa - supportato dal MIUR e dall'Ufficio scolastico territoriale di...