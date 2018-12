L'evento



Raggiunta la cifra per l'acquisto del mezzo per il piccolo Tommaso

martedì, 18 dicembre 2018, 14:52

di barbara ghiselli

Non è stato Babbo Natale a portare il regalo adatto per il piccolo Tommaso Berton e la sua famiglia ma bensì la generosità di molti che hanno contribuito con gioia a raggiungere la cifra di 23mila 300 euro, necessaria per poter acquistare l'auto attrezzata con pedana, fondamentale per gli spostamenti del bambino di 10 anni, affetto da tetraplegia spastica. Ma come si è arrivati a questo risultato? La mamma di Tommaso, Laura Contini, forte, determinata, per il bene di suo figlio ha vinto la recalcitranza che si ha nel chiedere aiuto e ha pubblicato su Facebook un post dove raccontava la storia del bambino insieme a una raccolta fondi per raggiungere la cifra necessaria per poter acquistare il mezzo e, in 10 giorni, attraverso le condivisioni e il passaparola, il traguardo è stato raggiunto. Oggi Laura è davvero felice anche se stenta a credere che il sogno sia diventato realtà e invece fortunatamente è tutto vero: le persone che hanno partecipato alla raccolta fondi hanno capito l'importanza per la famiglia di Tommaso di avere un'auto attrezzata con pedana per disabili per poter portare il figlio non solo a scuola, alle terapie, alle visite ma anche al mare e all'aria aperta, luoghi che al bambino piacciono molto. “Non riesco a trattenere l'emozione, - ha fatto presente Laura - voglio ringraziare tutti ma proprio tutti coloro che hanno contribuito in questa raccolta fondi. Non voglio dimenticare nessuno: non sapete la gioia che avete dato a me, mio marito e a nostro figlio a raggiungere questo non facile obiettivo”. Laura ha poi ricordato che appena raggiunta la cifra necessaria per l'acquisto del mezzo, cosa che è avvenuta questa mattina verso le 12, grazie anche al generoso gesto di una onlus del Friuli “formidAbili onlus” che ha contribuito con una donazione di 4mila euro, la raccolta fondi è stata bloccata.