Sabato la Croce Verde inaugura un’ambulanza in memoria di Piero Mungai, un mezzo per il sociale e un generatore di corrente per la protezione civile

martedì, 11 dicembre 2018, 16:27

Tempo di Natale, periodo di regali e di occasioni per festeggiare tutti assieme. E la Croce Verde P. A. di Lucca non fa eccezione, pronta a ‘scartare’ i suoi pacchi e a fare gli auguri di buone feste a volontari, soci e simpatizzanti, con una grande festa prevista per sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 17.30, presso la sede centrale di via Castracani.

L’occasione sarà l’inaugurazione di due mezzi e di un generatore di corrente: tre doni frutto della solidarietà di molti, che andranno a supportare tre diversi settori in cui opera l’associazione. Si parte con il primo automezzo, destinato al settore sanitario: un’ambulanza intitolata alla memoria di Piero Mungai, medico stimato e conosciuto e per 12 anni presidente dell’associazione. Sulla carrozzeria, ben visibile la scritta “Ciao Ragazzo”, rivolta proprio al dottor Mungai da tutti i membri della Croce Verde di Lucca.

Il secondo veicolo ad essere inaugurato sarà un mezzo da destinare al settore del Sociale, anch’esso dedicato ad una persona molto amata: quel Luigi Giorgi così attivo in questo ambito, purtroppo scomparso pochi mesi fa, molto apprezzato per il suo impegno e per il suo spirito altruistico.

Terzo arrivo, in casa Croce Verde, sarà il generatore di corrente. Questo andrà a rinfoltire la strumentazione in mano ai volontari della Protezione Civile, sempre pronta a dare una mano in situazioni di calamità e di grave disagio per la comunità.

Finita l’inaugurazione e terminato anche l’aperitivo per i presenti, avrà luogo la cena sociale, rivolta a soci e volontari. Per chi vuole, è possibile portare amici e parenti, per la cifra di 15 euro a persona.

PROGRAMMA:

17.30: accoglienza invitati

17.45: saluti della presidente, Elisa Ricci

18.00: inaugurazione automezzi e attrezzature

18.30: consegna attestati e aperitivo

20.00: cena sociale