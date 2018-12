L'evento



Samuele Rossi in scena al Foro Boario

sabato, 22 dicembre 2018, 14:59

Lo spettacolo si intitola "Vengo dopo le feste". È un varietà comico presentato da Samuele Rossi, un giovane cabarettista toscano. Vive a Lucca e fa cabaret dal 2012 e adesso è un allievo dell'Accademia del comico di Milano.

"In questi anni - racconta - ho fatto serate nei locali,ristoranti,teatri,piazze della Toscana e non solo e ho collaborate con diverse radio e televisioni regionali. Lo spettacolo è un Varietà dove racconto avventure e disavventure di un giovane di vent'anni. Insieme a me ci saranno molti ospiti sia comici che musicali. Lo spettacolo si terrà Sabato 12 Gennaio alle ore 21:00 al Teatro del Foro Boario a Lucca e l'ingresso è gratuito".