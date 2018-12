L'evento



Tanti auguri dalle Gazzette

lunedì, 24 dicembre 2018, 13:24

Buona abitudine, consacrata poi in tradizione, è che un gruppo di persone unite da un obiettivo comune - che sia esso la professione, l’amicizia, o semplicemente il piacere di stare insieme - si riunisca con cadenza regolare per condividere i propri racconti di quotidianità.

Così una volta al mese anche i portatori dell’informazione di questo non più tanto piccolo giornale che è La Gazzetta fa la sua parte. Come ieri sera, che riuniti davanti a del buon cibo e del buon vino, in uno dei centri della Media Valle del Serchio, le redazioni di Lucca, Pistoia, Viareggio e del proprietario di casa, il Serchio, hanno colto ancora una volta l’occasione per conoscersi meglio, raccontarsi e in questo caso scambiarsi gli auguri natalizi e in previsione dell’anno che verrà.

Il ristorante, Il Bugno a Le Fornaci di Barga, ha contribuito con cordialità e un buon menù di terra e mare alla piacevole serata.

Una cena - quella di ieri, ma anche quelle passate e future – che non sarebbe stata possibile senza la costante presenza del direttore (ir)responsabile Aldo Grandi e di altre due colonne portanti, Cinzia Guidetti e Andrea Cosimini, che ininterrottamente e con pazienza danno vita alla testata, correggendo e pubblicando quello che i colleghi, tra sport, cronaca, politica e spettacoli, si divertono a scrivere e fotografare.

Tra le venti persone - e ne mancavano diverse all'appello - riunite alla tavola imbandita e diverse portate è stato poi il turno dei discorsi che in queste occasioni, come le stesse cene, sono da tradizione. Loreno Bertolacci, che ha ringraziato lui noi, ma doveroso è stato fare soprattutto il contrario, ha dimostrato tutto l’affetto che le redazioni che compongono La Gazzetta gli trasmettono quotidianamente.

A concludere il momento del “brindisi” Marco Materassi che tra versi in rima, e frasi commoventi ha detto bene che far parte di una redazione come questa è paragonabile a un tatuaggio, di quelli permanenti che con gli anni non si cancella e che giorno dopo giorno aumenta di significato.

Le Gazzette colgono così l’occasione per ringraziare anche i lettori e augurare buone feste a tutti.

Chiara Bernardini