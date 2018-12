L'evento



Venerdì “Note per Piero” con i “Joyful Angels”, gli “Stereo Tipi” e Giada Bernicchi

martedì, 4 dicembre 2018, 14:33

Prendere un’associazione che da 125 anni si impegna per la popolazione di Lucca, un pizzico di magia natalizia, l’emozione e il calore della musica gospel uniti alle vibranti note del canto a cappella e, condire il tutto con abbondante solidarietà: questi gli ingredienti della serata di beneficenza “Note per Piero”, il concerto di Natale organizzato dalla Croce Verde P.A. di Lucca in memoria del compianto presidente emerito Piero Mungai. L’evento di musica polifonica e gospel si terrà venerdì 7 dicembre, alle ore 21.15, nel complesso di San Francesco.

L’ingresso sarà libero, con la possibilità di lasciare un’offerta che verrà destinata alla borsa di studio istituita quest’anno proprio in memoria del dottor Mungai, da assegnare ad uno studente di Medicina e Chirurgia.

L’auditorium di S. Francesco accoglierà le fantastiche e conosciutissime voci dei Joyful Angels: gli ‘angeli, diretti da Andrea Salvoni e accompagnati al pianoforte da Eva Spadoni, sono da anni impegnati a fianco della Croce Verde e sapranno deliziare il pubblico con inni religiosi della tradizione, ma anche con rivisitazioni di famose canzoni in chiave gospel. Con loro, il gruppo vocale Stereo Tipi, che proporrà un repertorio a cappella che spazia dalla polifonia del 500 fino a gli autori contemporanei, passando per la musica corale dell’800 e 900 e approdando anche al rock, jazz e tango. La serata vedrà anche la partecipazione di Giada Bernicchi e la conduzione di Marianna Perilli.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento di grande musica e solidarietà.