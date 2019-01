Al museo del castagno si esibisce il gruppo Waits

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 2 gennaio 2019, 18:50

Da 35 anni, la missione di Ego Wellness è quella di motivare la cittadinanza lucchese ad un regolare e sano esercizio fisico, perché è ormai ben noto a tutti che muoversi è salute e star bene conviene a tutti, in termini di vitalità, armonia, energia positiva, qualità della vita

venerdì, 28 dicembre 2018, 14:16

Venerdì 21 dicembre due rappresentanti di Fosber hanno regalato abbigliamento tecnico e scarpe antinfortunistiche alle classi 3A e 3B dell'Istituto ITIS di Lucca

venerdì, 28 dicembre 2018, 14:04

In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Pace del primo gennaio le Associazioni, i Movimenti e i Gruppi laicali dell’ Arcidiocesi di Lucca vogliono far giungere il loro sostegno alle parole del Papa e alla sua sollecitudine per la pace nel mondo organizzando la 14°Marcia “Insieme per la pace”

giovedì, 27 dicembre 2018, 14:58

Torna per il settimo anno consecutivo la festa di Capodanno in piazza San Martino. Musica, ballo, doppio brindisi e premiazione del Lucchese dell'anno 2018. Botti vietati dal regolamento di polizia urbana

lunedì, 24 dicembre 2018, 15:47

Anche quest'anno all'interno della chiesa di San Martino a Castiglioncello si ripropone il presepe di stile popolare di circa 15 metri quadri. Uno scorcio reale della piazzetta del paese durante il giorno di festa. Un presepe interamente realizzato dai presepisti Luca Pepi, Sara Bertelli e Arrigo d'Arrigo

lunedì, 24 dicembre 2018, 15:46

Torna, come ogni anno, il “Pranzo di Natale con i poveri” della Comunità di Sant’Egidio, che quest’anno si allarga anche alla periferia cittadina. Saranno infatti due i pranzi di Natale di Sant’Egidio: il primo, come l’anno passato, all’interno del complesso monumentale San Francesco, l’altro nel quartiere di Pontetetto,