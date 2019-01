L'evento



Al via il laboratorio Moto recycling

martedì, 29 gennaio 2019, 15:30

di annalisa ercolini

Da oggi parte il nuovo laboratorio gratuito per ragazzi e ragazze che desiderano arricchire le capacità pratiche e avvicinarsi al mondo del lavoro: Moto recycling. Tutti gli strumenti per imparare le basi della meccanica e dare nuova vita ai vecchi motori.

Il sogno di molti ragazzi si è avverato grazie alla Fondazione Banca del Monte di Lucca che ha permesso di aprire la moto reciclyng. L’associazione OIKOS, che si occupa di ragazzi adolescenti dai 12 ai 17 anni in difficoltà scolastiche e sociali, ha arricchito il suo ventaglio di possibilità, con un ulteriore laboratorio dei quattro già attivi.

Il club job sarà aperto ai ragazzi in orario pomeridiano per due giorni la settimana e offrirà un’alternativa a tutti coloro che hanno lasciato la scuola. I laboratori concentrati sul saper fare e sul saper essere hanno formato molti ragazzi: nella falegnameria, nell’intaglio, nella computer graphic, nella riciclofficina, nella lavorazione del ferro e nella saldatura.

“Muovere le mani con il cervello, - secondo il Presidente della Commissione Sociale Pilade Ciardetti - è indispensabile. Il lavoro manuale presuppone una preparazione mentale, un prima e un dopo. La comprensione del materiale: legno e ferro. Questa è un’esperienza bellissima. Se i ragazzi hanno difficoltà a scuola e qui riescono, dopo sono meglio inseriti anche nella scuola perché hanno soddisfazioni e sicurezza.”

Il sodalizio fruttuoso fra Comune di Lucca, Conferenza zonale dei Sindaci e Oikos ha permesso un connubio con tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado della Piana di Lucca. Le scuole hanno preso coscienza che molti adolescenti pluriripetenti o scarsamente motivati, non avevano prospettive future, pertanto hanno elaborato programmi ad hoc che includono i laboratori dei Club Job nei loro curriculum didattici. La sinergia fra insegnanti e operatori della Oikos, ha raggiunto risultati apprezzabili nella scelta del rafforzamento motivazionale in materie come geometria, italiano e l’uso consapevole delle nuove tecnologie. Fra gli educatori, Luciana Guerrieri che sostiene: “Il Comune di Lucca insieme al Ministero ha accolto dal 1985 i nostri laboratori, dapprima con le vecchie botteghe della solidarietà; oggi, abbiamo ragazzi che hanno le proprie botteghe di falegnameria. E’ importante investire nella formazione a livello di manualità, pratico e con la testa.”

Lo scopo di questo nuovo progetto è un luogo formativo condotto da un esperto in meccanica e motorecycling. Un luogo di socializzazione e di acquisizione di abilità alla vita sociale. Difatti verranno selezionati nuclei di 8 ragazzi dai 15 anni in su per insegnare loro la meccanica applicata alla moto acquisendo competenze utili al proprio curriculum vitae.

Ogni nucleo resterà in formazione 8 mesi con una frequenza di due giorni settimanali. A conclusione del percorso saranno inviati presso meccanici o aziende meccaniche della provincia per uno stage di un mese.

Leonardo Butelli presidente dell’associazione Oikos: “Nel periodo invernale sono circa 80 mentre in quello estivo apriamo a tutti e abbiamo raggiunto anche quota 120 ragazzi, come la scorsa estate. Con il motorecycling vorremo aprire tutti i pomeriggi però vediamo economicamente se riusciamo. E’ importante considerare questo aspetto perché se chiamo un professionista lo devo pagare per quello che vale. Le bici le vendiamo con un contributo. Sono contento perché i ragazzi sono bravissimi.”

Quest’anno i ragazzi iscritti sono circa 86 provenienti dalle scuole secondarie di primo grado di Lucca. Fra questi Davide: “Mi è stato offerto il progetto dalla scuola e all’inizio ero un po' incerto a causa della mole di lavoro. Conciliare scuola e lavoro non è facile. Poi ho provato, ho aggiustato un paio di bici e mi sono divertito.”

“Vedere la luce di felicità in questi ragazzi tocca il cuore. – Sostiene il Presidente della Fondazione del Monte di Lucca, Oriano Landucci -. Questo percorso ricopre qualcosa che manca: crescita dell’attività artigianale. L’intelligenza non si misura solo con il testo ma si vede anche dalle capacità manuali. E’ un atto fondamentale che questi ragazzi possano credere in se stessi lavorando in questi laboratori.”