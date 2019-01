L'evento



Alla Lucar presentato il nuovo Rav4 hybrid: "Potenza e sostenibilità"

sabato, 19 gennaio 2019, 14:12

Serata evento alla concessionaria Lucar di Michele Serafini. E' stato presentato il Nuovo Rav4 hybrid, il nuovo SUV ibrido della Toyota. Per l'occasione si è svolto un aperitivo a cura della Cremeria Opera, con Mirko Tognetti che ha realizzato uno show cooking con la tecnica innovativa dell'azoto liquido.

"È una vettura ibrida che rinnova l'inclinazione di Toyota per l'ambiente e per la mobilità sostenibile" ha affermato Serafini a inizio serata. "Ultimamente – ha proseguito – il mercato si è orientato molto verso il segmento dei SUV e questo ha la peculiarità di essere solo ibrido". Nel dettaglio, l'auto è caratterizzata da un motore termico a benzina che funziona congiuntamente a un motore elettrico. I due motori lavorano da soli o in sinergia per erogare una potenza massima fino a 222 cavalli. Non ha bisogno di essere ricaricata e questo consente risparmi di consumi e di emissioni. L'auto è inoltre dotata della tecnologia Full Hybrid Electric.

Sul piano della sicurezza, il Nuovo Rav4 hybrid si avvale di diverse funzionalità, tra cui la frenata di emergenza con riconoscimento di macchine, pedoni e ciclisti, anche in notturna. È in grado di leggere le linee di demarcazione sulla strada e i limiti di velocità e possiede abbaglianti automatici che si accendono e si spengono a seconda della luminosità. Il prezzo parte dai 34mila euro. Essendo ibrido ci sono agevolazioni per quanto riguarda il bollo. La Toyota offre inoltre un programma di garanzia fino a 10 anni sia sulle parti elettriche che su quelle meccaniche.

Mentre i clienti si informavano e provano il Nuovo Rav4 hybrid, potevano anche degustare l'aperitivo in stile "giapponese" preparato dalla Cremeria Opera. È stata inoltre proposta una vera e propria particolarità: il gelato all'azoto. Una tecnica innovativa, che Tognetti ha appreso direttamente dal mastro gelatiere Corrado Sanelli, il primo ad applicarla in Italia.

Al Nuovo Rav4 hybrid la Lucar dedica due open week a gennaio: il primo sabato 19 e domenica 20, il secondo sabato 26 e domenica 27.