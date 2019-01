Befana, già "sold out" lo spettacolo a favore dell'associazione Ridolina

Altri articoli in L'evento

venerdì, 4 gennaio 2019, 09:23

Questa domenica (6 gennaio) alla Ego (Via Provinciale Sant'Alessio 1763/H), il pomeriggio dell'Epifania si riempirà di calore, musica, giochi, animazione e tante sorprese con ingresso libero per tutte le famiglie

giovedì, 3 gennaio 2019, 12:09

Sono molti gli eventi e le occasioni che hanno raccontato questo periodo di festività. Grandi alberi di Natale, tradizionali ed innovativi. Presepi spesso anche viventi. Ma un vero spettacolo ricco di suggestione si può vedere ancora fino all’Epifania fra le colline del Chianti Classico

mercoledì, 2 gennaio 2019, 19:18

Nell'ambito delle iniziative che il museo del castagno di Colognora di Pescaglia propone per la riscoperta e la conservazione delle nostre tradizioni, sabato 5 vigilia della Befana, alle ore 16,30 nella sala del museo si esibirà il gruppo Waits (I questuanti)

mercoledì, 2 gennaio 2019, 18:50

Da 35 anni, la missione di Ego Wellness è quella di motivare la cittadinanza lucchese ad un regolare e sano esercizio fisico, perché è ormai ben noto a tutti che muoversi è salute e star bene conviene a tutti, in termini di vitalità, armonia, energia positiva, qualità della vita

venerdì, 28 dicembre 2018, 14:16

Venerdì 21 dicembre due rappresentanti di Fosber hanno regalato abbigliamento tecnico e scarpe antinfortunistiche alle classi 3A e 3B dell'Istituto ITIS di Lucca

venerdì, 28 dicembre 2018, 14:04

In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Pace del primo gennaio le Associazioni, i Movimenti e i Gruppi laicali dell’ Arcidiocesi di Lucca vogliono far giungere il loro sostegno alle parole del Papa e alla sua sollecitudine per la pace nel mondo organizzando la 14°Marcia “Insieme per la pace”