Celebrato in prefettura il Giorno della Memoria

venerdì, 25 gennaio 2019, 13:57

Sarà un week end sotto il segno del Felino (sabato e domenica al Polo Fiere Lucca grazie al quinto appuntamento con l'Esposizione Internazionale Felina, sotto l'egida di ANFI e Fife

mercoledì, 23 gennaio 2019, 16:21

Sonno ed alimentazione protagonisti sabato 26 gennaio, a partire dalle 10.00 del Giardino d’Inverno di Villa Bertelli, con un appuntamento in cui medici ed esperti spiegheranno l'importanza del “dormire bene” per la nostra salute e lo stretto legame tra qualità del sonno e sana alimentazione

mercoledì, 23 gennaio 2019, 11:21

Mentre l’atleta paralimpico lucchese saliva in vetta ai 6268 metri del Chimborazo decine di sostenitori partecipavano al crowdfunding sul portale Ogni Sport Oltre per finanziare la missione sul “Tetto del Mondo”. Ora l’impresa è possibile

martedì, 22 gennaio 2019, 20:49

Lo dicono a più riprese, lo dicono tutti i giovani uscendo dal campo di Birkenau o dal museo di Auschwitz. Aver studiato sui libri il sistema dell'orrore, per quanto in modo approfondito, non è stato come averlo visto con gli occhi.

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:11

Luciana Pacifici aveva poco più di sette mesi, morì in braccio alla sua mamma rinchiusa nel carro bestiame piombato diretto ad Auschwitz, stremata dalla fame e dal freddo dell'inverno 1944. Di lei resta qualche foto, aveva gli occhi dolci e profondi come la sua mamma.

sabato, 19 gennaio 2019, 14:12

Serata evento alla concessionaria Lucar di Michele Serafini. E' stato presentato il Nuovo Rav4 hybrid, il nuovo SUV ibrido della Toyota. Per l'occasione si è svolto un aperitivo a cura della Cremeria Opera, con Mirko Tognetti che ha realizzato uno show cooking con la tecnica innovativa dell'azoto liquido