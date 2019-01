Consegnate le offerte raccolte durante la Festa di Natale dal Gruppo Storico

Altri articoli in L'evento

martedì, 15 gennaio 2019, 00:51

Iscrizioni scolastiche imminenti quest’anno per tutti gli ordinamenti visto che il MIUR ha stabilito che dovranno effettuarsi entro il 31 gennaio; è quindi necessario che famiglie ed alunni non giungano a fine mese impreparate

lunedì, 14 gennaio 2019, 14:33

Un Foro Boario da tutto esaurito quello di sabato sera a Monte San Quirico dove il buonumore e la risata hanno fatto da padroni. Organizzatore e intrattenitore della serata è stato il giovane comico lucchese Samuele Rossi

venerdì, 11 gennaio 2019, 15:52

Nel consegnare la "Paul Harris Fellow", la massima onorificenza rotariana che viene conferita a chi si è particolarmente distinto con la sua professione, il presidente Giurlani ha espresso il compiacimento del Club, del quale la presidente Del Bianco è socia, per i significativi e brillanti risultati ottenuti dall'associazione Lucchesi nel...

giovedì, 10 gennaio 2019, 18:07

La musica classica incontra quella elettronica nel tour italiano dell'artista indipendente Kety Fusco. Tour che la porterà a suonare a Firenze (5 gennaio, NextEmerson), Como (12 gennaio, Officina della Musica), Milano (14 gennaio, Gattò), Lucca (16 gennaio, Spazio Lum), Roma (18 gennaio, Lettere Caffè) e Pisa (19 gennaio, Route66)

venerdì, 4 gennaio 2019, 17:51

Un presepe in sughero, decorato a mano, nel segno della migliore tradizione siciliana. È quello di Giovanni Discolo, un giovane presepista catanese, da anni residente a Lucca, dove lavora nel settore della mediazione culturale, che lo ha donato al comune di Lucca, e in particolare al presidente del consiglio comunale,...

venerdì, 4 gennaio 2019, 13:56

Posti già esauriti per lo spettacolo che andrà interamente a favore dell'associazione Ridolina onlus. Le prenotazioni sono arrivate a cascata per l'evento di Befana (domenica 6 gennaio 2019 alle 15,30,) che, come da tradizione, la Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo offre alla città