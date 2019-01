L'evento



Esposto a Palazzo Santini il presepe in sughero di Giovanni Discolo

venerdì, 4 gennaio 2019, 17:51

Un presepe in sughero, decorato a mano, nel segno della migliore tradizione siciliana. È quello di Giovanni Discolo, un giovane presepista catanese, da anni residente a Lucca, dove lavora nel settore della mediazione culturale, che lo ha donato al comune di Lucca, e in particolare al presidente del consiglio comunale, Francesco Battistini e all'assessore Ilaria Vietina, e ora esposto a Palazzo Santini, nella sala antistante quella del consiglio comunale. Giovanni condivide la passione per i presepi con i fratelli Giancarlo e Immacolata: i fratelli Discolo sono oggi molto conosciuti in Italia e si classificano sempre ai primi posti di concorsi nazionali sia per quanto riguarda la manifattura dei loro presepi, sia per la location e l'originalità.