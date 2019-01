L'evento



Gruppo micologico Danesi di Ponte a Moriano: ecco il programma invernale - primaverile

mercoledì, 16 gennaio 2019, 13:54

Il Gruppo Micologico “Massimiliano Danesi” di Ponte a Moriano (che ha sede in piazza della Stazione a Ponte a Moriano, telefono 0583/492169-962699) presenta il programma invernale-primaverile della propria attività. Dall’ultima assemblea di inizio anno infatti, sono molte le iniziative messe sul tavolo, prima tra le quali il continuare nell’impegno di coinvolgimento peculiari della micologia, senza tralasciare i momenti di aggregazione familiare e amichevole che hanno sempre caratterizzato il gruppo, di interessarsi alla specificità dell'ambiente che riguarda la nascita e la crescita nella piana di Lucca del tartufo, con l'apporto dei nuovi iscritti che si occupano principalmente di questa specie. A questo proposito sono stati fatti due incontri con l'Assessore Regionale all'Agricoltura, in cui è stato affrontato anche il problema della riforma (sempre a carattere regionale) circa la raccolta dei funghi, che porrebbe in certi Comuni, della nostra Provincia, dei limiti per la stessa, limiti, sembra, voluti da questi Enti. Proseguendo con la più importante, anche perché è un attività che contraddistingue il micologico Danesi da vari anni e che sta proprio per iniziare: il ciclo di mini-conferenze: “Guarda dove metti i piedi”, che spazia nei settori ambientali, micologici e argomenti vari, che inizierà il prossimo 28 gennaio per terminare il 15 aprile. Nel previsto ciclo di attività ricreative (escursione micologica, passeggiate a piedi, pranzi, ecc), la prima occasione d’uscita si terrà: domenica 27 gennaio zona dei Monti Pisani, al lago di Pianoretti (zona di Vorno), referente Michele 331.7275712. A seguire domenica 3 febbraio visita guidata dalla relatrice Cinzia Papera alla Chiesa di Segromigno in Monte: ritrovo ore 9 sul piazzale della Chiesa. A seguito, è prevista una passeggiata sino a San Pietro a Marcigliano, referente Franco 0583.927332. Domenica 17 febbraio da S. Lorenzo di Moriano fino alle colline di Arsina e della Cappella, percorso misto tra strada asfaltata e stradelli di campagna tra ville, oliveti e sentieri nel bosco tipico della zona, referente Anita 346.8517795. Domenica 3 marzo passeggiata tra pineta e mare: dal Serchio al Burlamacco, cioè da Marina di Vecchiano alla Darsena, referente Moreno 333.1781082. Domenica 10 marzo sulle colline tra Collodi e Petrognano con passeggiata sulla "Ruga" intorno alla Villa Garzoni. Dopo, tra strada asfaltata e stradelli di campagna, tra uliveti e vigneti, si raggiungeranno i paesi di S. Gennaro e di Petrognano. Nel pomeriggio possibile camminata fino a Tofori, per poi rientrare a Collodi, referente Franco 0583.927332. Sabato 16 marzo visita guidata dal referente Giacomo Ricci al Museo del Motore a scoppio, referente Michele 331.7275715. Domenica 24 marzo visita guidata dai relatori Micheli e Romboli al Museo di S. Giusto di Brancoli sulla Linea Gotica e un trekking in zona, referente Caterina Papera 338.4677953. Domenica 7 aprile giro del Moriglion di Penna, referente Sauro 328.5465336. Lunedì 22 aprile (giorno del Pellegrino) allo "Scarpiglione", referente Franco 0583.927332. Domenica 28 aprile gita nei luoghi di Don Milani, anello nel Comune di Vicchio, toccando: Molino della Baldracca, S. Martino a Scopeto, Tamburino e Barbiana con sosta nei luoghi più simbolici che riguardano la vita di Don Milani, referente Michele 331.7275712. Domenica 5 maggio gambe sotto il tavolo, pranzo in sede a Ponte a Moriano, referenti: Anita 346.8517795 e Michele 331.7275712.

Questo invece il programma completo della miniserie d’incontri: “Guarda dove metti i piedi” per soci e non, a cura del Gruppo Micologico “M.Danesi” di Ponte a Moriano. Le serate si terranno tutte di lunedì (ore 21) presso la scuola media di Ponte a Moriano in via Volpi (a 100 metri dalla piazza), mentre l’incontro finale del 15 aprile si svolgerà a Capannori, stanza comunale in piazza Aldo Moro. 28 gennaio, Cinzia Papera: “Ristrutturazione della chiesa di Segromigno in Monte …la tutela delle nostre opere …” con la domenica successiva visita guidata con la relatrice. 4 febbraio, Carlo Farulli: “Parliamo di Geologia - La nascita del Mar Mediterraneo …Mare Nostrum…”. 11 febbraio: Tzeela Rubinstein: “La cucina della tradizione ebraica Kosher …oltre le nostre tradizioni …”. 18 febbraio, Ivo Poli; “Coltivazione dei frutti antichi della Garfagnana, conservazione e potatura delle piante …sapori antichi …”. 25 febbraio, Luisa Santini: “La Libia …viaggi in paesi esotici…”. 4 marzo, Angelo Frati e Roberto Giovannini: “Nero come il carbone - Documentario sulla preparazione del carbone nella carbonaia …vecchi metodi ancora insuperati…”. 11 marzo, Giacomo Ricci: “L’invenzione del motore a scoppio. Due Lucchesi: Barsanti e Matteucci …lo avvesssero saputo! … ed il sabato successivo visita guidata all'omonimo museo. 18 marzo, Simone Micheli e Piergiorgio Romboli: “La Linea Gotica in Brancoleria. …per non dimenticare… e la domenica successiva visita guidata al Museo di S. Giusto di Brancoli. 25 marzo, Gianluca Stefani e Stefano Benedettelli: “Varietà locali del granturco della Garfagnana. Aspetti agronomici e sociali. …Km. zero …”. 1° aprile, Giuseppe Dovichi: “Mio Pascoli. Poesia toscana dei poeti lucchesi …letteratura nostrana…”. 8 aprile, Maurizio Balli: “I tartufi: stasera puoi domandare. …prelibatezze e micologia…”. 15 aprile, Marco DellaMaggiora: “Funghi commestibili e tossici. Una distinzione ambigua. … finte certezze …”.

Il Gruppo Micologico “Danesi” infine desidera ringraziare: gli oratori che hanno permesso il “Guarda dove metti i piedi 2019”, la persona del preside della scuola media e tutto il personale docente e non della “Michelangelo Buonarroti” di Ponte a Moriano per la cordiale ospitalità data al gruppo, il Comune di Capannori per il patrocinio e per la gentile collaborazione.

Per maggiori informazioni: micoponte@micoponte.it o visitare il sito www.micoponte.it.