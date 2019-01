L'evento



I gatti più belli e pregiati del mondo al Polo Fiere per l’Esposizione Internazionale Felina

sabato, 26 gennaio 2019, 23:39

di simone pierotti

Tanti visitatori hanno affollato, fin da questa mattina, il Polo Fiere di Lucca per la quinta edizione dell’Esposizione Internazionale Felina, un evento che sta acquisendo notorietà anno dopo anno. L’evento, che si concluderà domenica 27 gennaio, è organizzato sotto l’egida di A.N.F.I. e F.I.F.E. e vede protagonista assoluto il gatto in tutte le sue razze principali. Circa 600 esemplari provenienti da allevamenti di tutta Italia e anche dall’estero sono presenti all’esposizione per la gioia di tante famiglie e bambini, ma non solo. E’ davvero grande la curiosità per ammirare dal vivo esemplari delle razze più disparate ed amate: i classici ed orientali persiani, i bellissimi ragdoll, i maestosi Maine Coon, una delle razze maggiormente diffuse, i British Shortair e Longair, i certosini, i norvegesi delle foreste, i bengal, i cosiddetti “gatti nudi”, i particolarissimi Sphynx.

Tante razze differenti che vengono giudicate da una giuria di esperti internazionali, provenienti da tutta Europa. Nel corso della giornata i migliori esemplari parteciperanno ad uno speciale “Best in show”, in una vera e propria competizione. Oggi erano presenti oltre trenta Certosini per partecipare alla Speciale di Razza organizzata in collaborazione con il club del Gatto Certosino Italia. Sempre sabato sarà ospiterà una competizione speciale riservata ai gatti British Shorthair e Longhair, organizzata in collaborazione con i club Cibris (club italiano British Shorthair) e Bbc (Beautiful British club), mentre la domenica sarà la volta dei Sacri di Birmania in collaborazione con Aibir (associazione italiana Birmani).

Non solo gatti e allevamenti, ma anche tanti stand legati al mondo felino, grandi marche di alimenti per animali, accessori per gatti, oggettistica e prodotti legati al mondo felino con molti sconti e omaggi.