L'evento



Il sonno è nutrimento: un talk show a Villa Bertelli

mercoledì, 23 gennaio 2019, 16:21

Sonno ed alimentazione protagonisti sabato 26 gennaio, a partire dalle 10.00 del Giardino d’Inverno di Villa Bertelli, con un appuntamento in cui medici ed esperti spiegheranno l'importanza del “dormire bene” per la nostra salute e lo stretto legame tra qualità del sonno e sana alimentazione. L'incontro “Il sonno è nutrimento” organizzato da Rosaria Sommariva dello Studio Medico Dentistico “Santa Apollonia” di Porcari, insieme a Slow Food Versilia e in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli e il Comune di Forte dei Marmi, sarà un vero e proprio talk show, condotto dal giornalista e presentatore Andrea Montaresi, a cui seguirà uno show cooking con food and wine tasting. L'iniziativa ha come fine quello di illustrare sia dal punto di vista strettamente medico, sia dal punto di vista medico nutrizionale, sia da quello gastronomico, l'interazione di diversi fattori e di una buona condotta di vita con la buona qualità del sonno e quali benefici essa può avere sulla nostra salute e sulla qualità della nostra attività quotidiana. Sul palco, a fianco del conduttore, oltre a Rosaria Sommariva (Medico Dentista specialista in Ortodonzia ed esperta in Medicina del Sonno), anche Alberto Braghiroli (pneumologo di fama internazionale e grande esperto di medicina del sonno, dirigente medico presso l’ospedale Maugeri di Veruno (Novara) e collaboratore presso la Clinica del Sonno del centro medico dentistico Santa Apollonia di Porcari), Emma Balsimelli (Nutrizionista, Biotecnologa ed ospite fissa in numerosi programmi televisivi Rai), Gabriele Cini (consulente esperto di pasticceria, gelateria e prodotti lievitati) e Alessandro Filomena (chef del Ristorante Franco Mare fino a ieri e adesso protagonista nella nuova avventura del Ristorante COQUUS). L'evento si concluderà con uno show cooking con la degustazione di un piatto del presidio Slow Food e con un wine tasting a cura dell’Associazione Italiana Sommelier della Versilia.

L’evento avrà come partner: Azienda Agricola Olearia Vitivinicola “Tenuta Mariani” produzione di olio e vino di Ido Mariani, Massaciuccoli – Massarosa; “Molino Angeli” macinazione artigianale a pietra di Alberto Angeli loc. Crociale – Pietrasanta; Azienda Agricola Apicoltura “Colle Fibbialla” di Francesco Lucchesi loc. Fibbialla – Camaiore; Torrefazione “Chicco Pezzini” caffè artigianale e streetfood di Emiliano Pezzini di Viareggio; Azienda Agricola Naturale “Al Campo” di Matteo Martorana di Lido di Camaiore; “Antico Salumificio Triglia” salumi della tradizione artigianale, Gombitelli – Camaiore; “Birrificio del Forte” birrificio artigianale indipendente di Pietrasanta, Azienda Agricola “Maestà della Formica” produzione di frutti di bosco vino e trasformati, di Andrea Elmi, Gian Luca Guidi e Marco Raffaelli, loc. Foce di Careggine – Careggine; Azienda Agricola Apicoltura “Sapori Mediterranei” di Donatella Baldi di Pisa.