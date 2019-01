L'evento



Ilaria Del Bianco ha ricevuto dal Rotary Club Lucca la Onoreficenza della Paul Harris Fellow

venerdì, 11 gennaio 2019, 15:52

Giovedì 20 dicembre, in occasione di un caminetto dedicato agli auguri natalizi, il Presidente del Rotary Club di Lucca, Stefano Giurlani, ha consegnato alla Presidente della Associazione dei Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, la onorificenza del Paul Harris Fellow , in segno di apprezzamento della meritoria attività che da oltre 40 anni l'Associazione svolge in favore delle comunità lucchesi emigrate all'estero, contribuendo a mantenerne vivi i legami affettivi ed economici ed il loro radicamento con la terra di origine.

Nel consegnare la "Paul Harris Fellow", la massima onorificenza rotariana che viene conferita a chi si è particolarmente distinto con la sua professione, il presidente Giurlani ha espresso il compiacimento del Club, del quale la presidente Del Bianco è socia, per i significativi e brillanti risultati ottenuti dalla Associazione Lucchesi nel Mondo con la sua guida.