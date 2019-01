L'evento



L'associazione San Vincenzo ha una nuova sede in via Pisana a Sant'Anna

mercoledì, 16 gennaio 2019, 18:01

E' stata inaugurata oggi la nuova sede dell'associazione San Vincenzo nei locali comunali della ex scuola elementare in via Pisana a Sant'Anna.

L'associazione, attiva dal 1954, raccoglie oggi 14 volontarie e 6 persone che ne affiancano l'attività, che si concentra nel fornire risposte immediate alle persone in difficoltà. In questa opera di aiuto l'associazione collabora a diversi livelli sia con i Comuni che con le altre associazioni locali, come ad esempio la Caritas e, più di recente, su progetti specifici, anche con le Fondazioni bancarie. Le volontarie, che prestano la loro opera in maniera del tutto gratuita, finora hanno avuto la loro sede principale in via San Nicolao, mentre a Sant'Anna, in piazzale Sforza, ne avevano un'altra adibita al servizio di guardaroba dell'associazione. Qui le volontarie raccoglievano abiti usati, selezionandoli, per poi ridistribuirli alle persone indigenti.



La nuova sede di via Pisana, dove l'associazione ha intenzione di riunire tutte le proprie attività, è stata messa a disposizione dall'amministrazione comunale, dal momento che i locali di piazzale Sforza, tuttora interessati da interventi di restauro ricompresi all'interno dei progetti Piu Sant'Anna.



Al taglio del nastro questo pomeriggio erano presenti per l'amministrazione comunale il sindaco Alessandro Tambellini, gli assessori Ilaria Vietina e Gabriele Bove, insieme alle volontarie dell'associazione e ai rappresentanti di diversi enti e associazioni del territorio.