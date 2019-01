L'evento



Lucar Toyota: aperitivo e due open week per il Nuovo Rav4 hybrid

mercoledì, 16 gennaio 2019, 11:59

"Un'auto progettata per distinguersi" è lo slogan che accompagna il lancio del Nuovo Rav4 hybrid. Venerdì 18 gennaio, dalle 18 alle 20, presso la concessionaria Lucar Toyota in via Vorno 1 a Guamo (Capannori), si terrà un aperitivo, durante il quale sarà scoperto in anteprima il nuovo modello SUV ibrido. Ci saranno poi due open week dedicati.

Il Nuovo RAV4 Hybrid unisce un possente look esteriore con lo stile contemporaneo dei suoi interni. È dotato di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e si avvale dell'innovativa tecnologia Full Hybrid Electric, che ha tutti i vantaggi di un motore elettrico senza prese di ricarica, come la guida silenziosa e la maggiore efficienza, uniti alle alte prestazioni di un motore termico a benzina di ultima generazione. I due motori lavorano da soli o in sinergia per erogare una potenza massima fino a 222 CV.

L'aperitivo sarà a cura della nota gelateria di Lucca "Cremeria Opera": per l'occasione sarà fatto uno show cooking con la tecnica innovativa dell'azoto liquido. L'auto sarà poi ufficialmente presentata, presso la concessionaria, in due open week: il primo in programma sabato 19 e domenica 20 gennaio; il secondo sabato 26 e domenica 27 gennaio.