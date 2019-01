L'evento



Sabato il "Giorno del dono"

giovedì, 17 gennaio 2019, 13:54

Sabato dalle ore 15 alle 17 due forme di concreto impegno sociale si incontrano per una merenda all’aperto all’insegna del dono.

L’opportunità per poche ore di stare insieme ai bambini e agli operatori di una Casa Famiglia, che riceveranno i giocattoli usati, raccolti domenica 6 gennaio giorno della Befana.

L’incontro è tra il Movimento 5 Stelle e la Casa Famiglia “La casa della Piccola Carità di Maria Soccorritrice”.

"Ambienti, storie, provenienze diverse, ma su certe questioni importanti, stesse scelte e stessi obiettivi - si legge nel comunicato informativo del M5S Lucca - .

“La casa della Piccola Carità di Maria Soccorritrice” è un’opera di carità che si trova a Lucca, per l’accoglienza, tutela e cura dei minori in stato di abbandono e con disabilità.

I volontari impegnati nell’attività rivolta ai più piccoli e fragili collaborano con il Banco Alimentare, per il sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà, e si occupano di redistribuzione ai nuclei famigliari che ne fanno richiesta, di abbigliamento, accessori e giocattoli per l’infanzia, donati in buono stato.

Praticamente oltre alla carità, qui si impara, applica e diffonde la cultura della raccolta, del riuso, dello scambio e del dono - prosegue la nota -.

Il Movimento 5 Stelle che per DNA è sempre attento al sociale ed al benessere dei cittadini specie se più piccoli, appena in grado di donare i giocattoli raccolti ha subito cercato di incontrare una realtà come “La casa della PCdMS” per conoscerne le peculiarità e la positiva esperienza" conclude il M5S.

Il M5S sarà presente con i Portavoce: al Senato Gianluca Ferrara, alla Camera Gloria Vizzini, al Consiglio Regionale Gabriele Bianchi e al Consiglio Comunale Massimiliano Bindocci, assieme ad un certo numero di attivisti pentastellati.