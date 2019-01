L'evento



Special Open Week in occasione del terzo compleanno di Ego City Fit Lab

mercoledì, 2 gennaio 2019, 18:50

Da 35 anni, la missione di Ego Wellness è quella di motivare la cittadinanza lucchese ad un regolare e sano esercizio fisico, perché è ormai ben noto a tutti che muoversi è salute e star bene conviene a tutti, in termini di vitalità, armonia, energia positiva, qualità della vita.

Ego City Fit Lab è il fitness concept a due passi dalle Mura, in Via Carlo Del Prete,che proponesoluzioni fitness interessanti, adatte anche a chi ha esigenze particolari, e che in questi 3 anni di vita ha già maturato una fisionomia assolutamente personale.

Per celebrare a gennaio il suo compleanno viene organizzata una Special Open Week (dal 7 al 13 gennaio), un’intera settimana a porte aperte. Un invito per tutti, per conoscere meglio e provare direttamente le attività svolte in Ego City Fit Lab: Slim Training, PosturalTraining, Pilates, Yoga, Ego Barre, Pavimento Pelvico, Mamma Yoga…

Per risvegliare la voglia di muoverti per tornare in forma verranno offerte 2 class gratuite per accedere alle attività Small Group per bellissime esperienze fitness nel Laboratorio del movimento e oltre a queste una consulenza gratuita di coach esperti.

“Un mini Club straordinariamente intimo e riservato”, “Un vero gioiello di Fit-Design a due passi dal centro storico”, “Che bello ‘rimuoversi’ in questo modo”, “Una piccola ma bellissima palestra tutta per me”, “È proprio questo l’approccio al movimento che desideravo”, “Con questo Boutique Club, Lucca come le grandi metropoli”, “Che bello allenarsi in piccoli gruppi ed essere seguita passo passo”…

Questi sono solo alcuni dei commenti che riguardano Ego City Fit Lab. Vogliamo incoraggiare e invitare tutti a riacquistare Vitalità, Tono, Flessibilità, Energia, Efficienza Fisica, per eliminare lo stress e riequilibrare il metabolismo….soprattutto dopo gli stravizi delle feste!