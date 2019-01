Successo per Samuele Rossi al Foro Boario

Altri articoli in L'evento

venerdì, 11 gennaio 2019, 15:52

Nel consegnare la "Paul Harris Fellow", la massima onorificenza rotariana che viene conferita a chi si è particolarmente distinto con la sua professione, il presidente Giurlani ha espresso il compiacimento del Club, del quale la presidente Del Bianco è socia, per i significativi e brillanti risultati ottenuti dall'associazione Lucchesi nel...

giovedì, 10 gennaio 2019, 18:07

La musica classica incontra quella elettronica nel tour italiano dell'artista indipendente Kety Fusco. Tour che la porterà a suonare a Firenze (5 gennaio, NextEmerson), Como (12 gennaio, Officina della Musica), Milano (14 gennaio, Gattò), Lucca (16 gennaio, Spazio Lum), Roma (18 gennaio, Lettere Caffè) e Pisa (19 gennaio, Route66)

venerdì, 4 gennaio 2019, 17:51

Un presepe in sughero, decorato a mano, nel segno della migliore tradizione siciliana. È quello di Giovanni Discolo, un giovane presepista catanese, da anni residente a Lucca, dove lavora nel settore della mediazione culturale, che lo ha donato al comune di Lucca, e in particolare al presidente del consiglio comunale,...

venerdì, 4 gennaio 2019, 13:56

Posti già esauriti per lo spettacolo che andrà interamente a favore dell'associazione Ridolina onlus. Le prenotazioni sono arrivate a cascata per l'evento di Befana (domenica 6 gennaio 2019 alle 15,30,) che, come da tradizione, la Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo offre alla città

venerdì, 4 gennaio 2019, 09:23

Questa domenica (6 gennaio) alla Ego (Via Provinciale Sant'Alessio 1763/H), il pomeriggio dell'Epifania si riempirà di calore, musica, giochi, animazione e tante sorprese con ingresso libero per tutte le famiglie

giovedì, 3 gennaio 2019, 12:09

Sono molti gli eventi e le occasioni che hanno raccontato questo periodo di festività. Grandi alberi di Natale, tradizionali ed innovativi. Presepi spesso anche viventi. Ma un vero spettacolo ricco di suggestione si può vedere ancora fino all’Epifania fra le colline del Chianti Classico