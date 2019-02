L'evento



Ad Ego City Fit Lab il corso teorico-pratico per genitori in attesa di un figlio

martedì, 5 febbraio 2019, 12:07

“Da due a tre” sarà un ciclo di 5 incontri a cadenza settimanale, da martedì 5 marzo a martedì 2 aprile, dalle 20.30 alle 22.30 presso la sede di Ego City Fit Lab, Lucca. Un corso teorico-praticorivolto a tutte le coppie in attesa di un figlio e che vivranno l’esperienza di un nuovo equilibrio nella relazione.

Un laboratorio teorico esperienziale condotto da due psicologhe di Studio 3 Lucca: Silvia Unti e Sara Panaroni. Unprogetto che prende vita dall’esigenza di prendersi cura di chi si prende cura, con la certezza che supportando i futuri genitori si favorisca il benessere psicologico non solo dei singoli individui, ma anche della coppia, del bambino e della nuova famiglia. Nasce un bambino e con lui/lei vengono alla luce i suoi genitori. E sempre insieme si iniziano a muovere i primi passi incerti verso un nuovo cammino fatto di dubbi, gioie, paure, responsabilità.

Il percorso del corso parte però da qualcosa che conoscete bene: parte dal “noi” e quindi dalla coppia.

Questo è il terreno fertile in cui è stato sparso il nutrimento per coltivare la nuova famiglia, far crescere un figlio e con esso/a i suoi genitori. Il progetto si propone di mettere l’accento proprio su questo aspetto, con la ferma convinzione che prendersi cura della terra sia fondamentale per permettere alle radici di affondare sane e forti. Con questo ciclo di incontri viene proposto uno spazio e un tempo in cui vivere, esprimere e condividere ciò che si è come persone e che diverremo in quanto genitori, in un clima dia accoglienza, ascolto e rispetto e nell’ambiente ideale di Ego City Fit Lab, dove tutto emana attenzione al benessere.

Il progetto sarà caratterizzato da un primo incontro di presentazione della durata di 2 ore e 4 incontri successivi della durata di 1,5 ore ciascuno, a cadenza settimanale, per un totale di 5 settimane complessive. Il corso prevede una metodologia teorico-pratica in cui verranno utilizzati esercizi provenienti dal Training Autogeno, dalla Bionergetica e da altre tecniche corporee ed espressive.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Ego City Fit Lab 0583 312030/ www.egocity.it

Silvia Unti 328 5810615/ Sara Panaroni 340 0818588/ www.studio3lucca.it