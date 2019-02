Giovanni e Carmelina, cinquant'anni insieme

Altri articoli in L'evento

sabato, 9 febbraio 2019, 18:18

"Un piccolo evento per qualche cliente appassionato di ciclismo". Così Alessandro Terigi ha definito l'iniziativa con i campioni di ciclismo Paolo Bettini e Michele Bartoli che si è tenuta stamani presso l'Audi Center Terigi a San Concordio. Terigi è inoltre egli stesso un appassionato delle due ruote

sabato, 9 febbraio 2019, 13:37

Un incontro intenso quello di stamani (9 febbraio) presso l’aula magna dell’ISI Barga, dove il professor Andrea Giannasi ha parlato ai ragazzi in sala della tragedia delle foibe, fin dalle sue origini più profonde a fine 1700, in occasione del “Giorno del Ricordo”

sabato, 9 febbraio 2019, 08:45

Il docufilm, a cura della giornalista Barbara Pavarotti, prodotto dalla “Fondazione Cresci per la storia dell’emigrazione italiana” di Lucca, verrà presentato ufficialmente alla Camera dei Deputati, in sala Nilde Iotti, martedì 12 febbraio, con ingresso alle 14 (necessario accreditamento)

venerdì, 8 febbraio 2019, 15:04

Si è svolta nella mattinata di oggi all’istituto “Lorenzo Nottolini” di Lucca, la celebrazione del “Giorno del Ricordo”, istituito nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra...

venerdì, 8 febbraio 2019, 14:24

Le Gazzette in visita al ristorante cinese per eccellenza, quello di Shuen Jin in via Cammeo-Largo Cocco Griffi a Pisa: un modo per celebrare un cibo tra i migliori nel suo genere

mercoledì, 6 febbraio 2019, 11:20

Un nuovo sigaro a edizione limitata: nella galleria storica di Manifatture Sigaro Toscano, dopo Garibaldi, debutta Giuseppe Mazzini, un personaggio chiave del Risorgimento, le cui idee ben rappresentano lo spirito di un sigaro che nasce da una tradizione e con un’anima democratica