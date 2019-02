L'evento



I campioni del ciclismo all'Audi Center Terigi

sabato, 9 febbraio 2019, 18:18

"Un piccolo evento per qualche cliente appassionato di ciclismo". Così Alessandro Terigi ha definito l'iniziativa con i campioni di ciclismo Paolo Bettini e Michele Bartoli che si è tenuta stamani presso l'Audi Center Terigi a San Concordio. Terigi è inoltre egli stesso un appassionato delle due ruote. "Il ciclismo mi garba moltissimo – ha confermato –. In questo momento non lo sto praticando, ma ho pedalato per 25 anni".

"Abbiamo organizzato una giornata qui in concessionaria con due grandi campioni del passato, che non hanno bisogno di presentazioni – ha spiegato Alessandro Terigi, che con i fratelli Aldo e Andrea gestisce la nota concessionaria in via Fornacette 52 –. Abbiamo approfittato di questo rapporto di amicizia che ho con loro per invitare alcuni clienti a fare un test con questi campioni. È una cosa divertente, non molto faticosa, però alla fine i partecipanti se ne andranno con i risultati della misurazione della potenza".

Sono stati 12 i clienti che si sono potuti cimentare nel test di forza esplosiva preparato per loro da Bettini e Bartoli. "Le due ruote incontrano le Quattro" è stato il titolo scelto per l'iniziativa, giocato sull'accostamento tra il ciclismo e le auto della casa concessionaria tedesca. Ad affiancare i clienti intenti a cimentarsi con il test con i rulli per bici da corsa, due modelli della Audi: la Q8 e la A6. "Siamo qui per l'amicizia con Alessandro, che è un grande appassionato di sport – hanno detto i due campioni –. Ci conosciamo da anni e siamo tutti clienti Audi".

"È una delle tante attività che facciamo con lo sport – ha detto Terigi –. Siamo presenti anche nel mondo del tennis, abbiamo sponsorizzato la finale di serie A1 maschile e femminile che si è disputata a dicembre al Palazzetto dello Sport. Siamo presenti in molte discipline sportive: Audi è un marchio che si sposa bene con queste attività".