L'evento



Il cantautore di Ponte a Moriano Joe Natta presenta le sue ultime novità discografiche

lunedì, 4 febbraio 2019, 16:25

È uscito da pochi giorni l’ultimo album del cantautore lucchese Joe Natta dal titolo: “Inedito”. Una raccolta di ben 36 brani musicali contenente canzoni riarrangiate e nuove mai pubblicate tra le quali: Il lupo mannaro di Lucca, Canzone per Nonna Rolanda, Ettore il gatto dei pescatori, Pippo il cane di Torre del Lago, Canzone per mio papà, Il professore partigiano (omaggio a Carlo Del Bianco), Nella notte di Halloween, Le storie nell'acqua (valzer per la Lima), Tutti i colori del nostro buio, Il ritorno della mummia, Sogni che si indossano e Incipit (omaggio a Pier Vittorio Tondelli). Tutti i motivi di questo primo album del 2019 si possono ascoltare in streaming gratuito su Spotify. Inoltre a breve, il prossimo 12 febbraio uscirà invece, il primo album cantautoriale sempre di Joe Natta che darà una svolta alla sua carriera con l’abbandono ufficiale del “genere demenziale”, questo si intitolerà: “Luna rosa” in onore al musicista Nick Drake e conterrà 44 canzoni molto personali ed ermetiche.

<<L’album – spiega Joe Natta - sarà completamente costituito da musiche eseguite con chitarra, voce, armonica e pianoforte. Anche questo sarà disponibile sui principali stores digitali e in streaming gratuito su Spotify e su YouTube, dove verrà creata una playlist dedicata così potranno ascoltarlo tutti quanti. Andando avanti, con le leggende lucchesi, il 1° aprile uscirà il sesto capitolo di canzoni (20) dedicate alle più belle leggende di Lucca, della Garfagnana e della Versilia. Il 22 febbraio fra l’altro suoneremo a Pistoia assieme all’architetto Matteo Cosimo Cresti che è autore e illustratore di due libri molto interessanti che presenterà in quella occasione, dedicati appunto alle creature fantastiche della Toscana. Libri dai quali ho trovato ispirazione per le mie canzoni “leggendarie” assieme ovviamente alle pubblicazioni del prof. Paolo Fantozzi>>.

Il cantautore di Ponte a Moriano prosegue pure con il progetto “musica e poesia”, ovvero la riscoperta dei grandi poeti e delle loro opere tradotti in brani musicali, che sta andando alla grande e di cui sono state pubblicate già oltre 100 poesie di vari autori più o meno famosi italiani ed esteri. Il progetto è stato recensito da vari siti che trattano l’argomento poesia e altri portali che trattano di letteratura. Il sito del progetto è: musicaepoesia.

<<Continueranno anche gli impegni live con il trio acustico “Le Leggende Lucchesi” – conclude Joe – dove ci esibiremo in giro per tutta l’estate. Invece a livello cantautoriale, il 20 maggio uscirà un altro album: “Brevi canzoni d’amore totalmente inutili” che a differenza del titolo, non ha niente di demenziale. Saranno 46 canzoni d’amore alla mia maniera, quindi non certo: sole, cuore, amore, ma brevi poesie che ho scritto per me e che poi ho musicato raccogliendole in questo cd. Adesso sto scrivendo altre canzoni a livello cantautoriale ed altre per il progetto Leggende Lucchesi. La mia macchina musicale non ha intenzione di fermarsi! Viva la musica!>>.