Il giovane pilota Riccardo Pera ospite di Paolo Barbieri agli Orti di via Elisa

sabato, 23 febbraio 2019, 13:38

Il giovane pilota di Marlia Riccardo Pera che l'anno passato ha debuttato con la Porsche RSR GTE nell'ELMS, è stato ospite ieri sera di Paolo Barbieri al ristorante Gli Orti di via Elisa. Paolo ha voluto fargli trovare una sorpresa regalandogli un cappellino con su scritto "Riky Pera fast like sfera" riferendosi alla velocità di una sfera. "Sono il primo fan di Riccardo - confessa 'Paolone' - e gli auguro di cuore infiniti successi e nuovi traguardi da tagliare. Il soprannome che gli ho affibbiato calza a pennello per un pilota velocissimo come lui".