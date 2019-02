L'evento



Il 'nuovo' Punto Snai di via Cantore

domenica, 3 febbraio 2019, 17:08

È stato recentemente ristrutturato il Punto Snai di via Cantore, riorganizzando gli spazi interni e introducendo nuovi supporti tecnologici. "L'agenzia è rivoluzionata – ha reso noto Luigi Ughi (nella foto), 28 anni, amministratore delegato della società che gestisce il punto scommesse –. L' abbiamo fatto per andare incontro al cliente".

"Abbiamo ridiviso tutte le zone in modo che ogni tipo di prodotto abbia il suo spazio" ha detto l'amministratore delegato, sottolineando come la nuova disposizione garantirà una maggiore privacy ai giocatori. Nello specifico, scommesse sportive, eventi virtuali (virtual betting), ippica, slot e videolottery (VLT) sono i giochi offerti dall'agenzia ai clienti.

"A livello tecnologico è uno dei punti scommesse più evoluti" ha sostenuto l'amministratore delegato. Nell'ambito della ristrutturazione è stata ampliata l'offerta di apparati self service per l'accettazione delle giocate. Sempre sul piano tecnologico, sono presenti numerosi schermi televisivi per seguire gli eventi sportivi.

L'agenzia è sempre aperta dal lunedì alla domenica, dalle 10 fino alle 20. L'accesso al Punto Snai è consentito alle sole persone maggiorenni: il gioco è infatti vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.