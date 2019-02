L'evento



In Sala Tobino incontro con i quotidiani online

sabato, 2 febbraio 2019, 12:44

Lunedì 4 febbraio, alle 16, presso la sala Tobino, Palazzo della Provincia continuano gli incontri dell’UNIDEL sul “linguaggio della comunicazione” con un incontro con i quotidiani cittadini. Il tema: “ I quotidiani online: limiti e pregi” con la presenza dei giornalisti Federica de Spilimbergo de “Lo Schermo” Aldo Grandi de “La Gazzetta di Lucca”, Enrico Pace di “Lucca in Diretta”. Coordinerà l’incontro Gianni Quilici, del comitato scientifico dell’Unidel.

Gli obiettivi dell’incontro sono molteplici: capire come si organizza un quotidiano online che deve diffondere immediatamente una notizia, soprattutto nei casi in cui questa diventa centrale per la comunità. Quale sia il ruolo di un giornalista online degli anni 2000: basta soltanto saper scrivere o sono necessarie competenze più ampie? E quali rapporti sono intessuti su un territorio vasto come la nostra Provincia? Quali sono le connessioni con i lettori ee esistono forme di censura?

Questi sono soltanto alcuni dei numerosi temi su cui verterà l’incontro ad ingresso libero.