La prefettura celebra il giorno del ricordo all’istituto “Lorenzo Nottolini”

venerdì, 8 febbraio 2019, 14:24

Le Gazzette in visita al ristorante cinese per eccellenza, quello di Shuen Jin in via Cammeo-Largo Cocco Griffi a Pisa: un modo per celebrare un cibo tra i migliori nel suo genere

mercoledì, 6 febbraio 2019, 11:20

Un nuovo sigaro a edizione limitata: nella galleria storica di Manifatture Sigaro Toscano, dopo Garibaldi, debutta Giuseppe Mazzini, un personaggio chiave del Risorgimento, le cui idee ben rappresentano lo spirito di un sigaro che nasce da una tradizione e con un’anima democratica

mercoledì, 6 febbraio 2019, 10:17

Il Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “Benedetto Puccinelli” organizza, a partire da martedì 12 febbraio, quattro serate di micologia di base con suggerimenti pratici per riconoscere fra i funghi più comuni le specie commestibili e quelle tossiche

martedì, 5 febbraio 2019, 12:07

“Da due a tre” sarà un ciclo di 5 incontri a cadenza settimanale, da martedì 5 marzo a martedì 2 aprile, dalle 20.30 alle 22.30 presso la sede di Ego City Fit Lab, Lucca. Un corso teorico-praticorivolto a tutte le coppie in attesa di un figlio e che vivranno l’esperienza...

lunedì, 4 febbraio 2019, 16:25

È uscito da pochi giorni l’ultimo album del cantautore lucchese Joe Natta dal titolo: “Inedito”. Una raccolta di ben 36 brani musicali contenente canzoni riarrangiate e nuove mai pubblicate

lunedì, 4 febbraio 2019, 09:02

Appello per Pepa, una cagnolina di 4 anni, segugio, taglia medio piccola, sterilizzata, microchippata, molto buona. Si trova a Lucca. Per informazioni chiamare i seguenti numeri: 3281721260 Luciana 3471834141 Sabrina