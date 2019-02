L'evento



Le Gazzette sbarcano in... Oriente

venerdì, 8 febbraio 2019, 14:24

In forma ridotta, ma pur sempre rappresentativa e consistente, le Gazzette si sono riversate nel ristorante cinese, Oriente, di Shuen Jin, probabilmente uno dei più quotati e prelibati ristoranti cinesi della Toscana. Numerose le portate, più di 15, con qualche piatto atipico così da far conoscere anche alcuni aspetti che, generalmente, vengono tralasciati dai soliti piatti caratteristici. Ottimi gli involtini primavera, con pasta fatta in casa e verdure bio coltivate in alcune zone della provincia di Lucca, Pisa e Prato da coltivatori cinesi. Semplici e appetitosi i ravioli al vapore con gamberi e con la carne. Da leccarsi i baffi il riso alla cantonese e gli spaghetti soia con i gamberi alla piastra. Insolito e gustoso il mais fritto, quindi le patate piccanti con tanto di fiammella sotto il contenitore per mantenere alta la temperatura. Via poi ai secondi con pollo alle mandorle, manzo con verdure, maiale in agrodolce. Infine i dolci con frutta fritta caramellata e l'igname, un tubero fritto e avvolto in un velo di zucchero.

Serata all'insegna della ospitalità da parte di Shuen Jin, tra l'altro nel giorno di ricorrenza del Capodanno cinese. Rappresentative nutrite delle Gazzette quelle di Viareggio e Pistoia oltre a Lucca. In un periodo di crescita delle testate, la solita consueta occasione per ritrovarsi. Un augurio a tutti i nostri lettori.