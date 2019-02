Pedalare per vivere, la storia di Amalia

L'evento



lunedì, 25 febbraio 2019, 11:27

di Eleonora Pomponi Coletti

In un’Italia fatta d’italiani con tanti difetti, uno dei pochi pregi che ci viene universalmente riconosciuto è quello di esser mossi da una grande passione per lo sport, ed uno di quelli che più ci lega e appassiona è sicuramente il ciclismo.

La storia di Amalia, vicentina d’origine, ma lucchese d’adozione, classe ’87, non è però soltanto una bella storia di sport; parlandoci infatti, ci siamo trovati ad ascoltare una bella storia di vita.

“Ogni spinta sul pedale è stata ed è, per me, una spinta verso la vita” ; così ha iniziato il suo racconto Amalia; una ragazza che ha sempre praticato sport sin da bambina, una passione per il nuoto sin da ragazzina che l’ha portata a praticarlo a livello agonistico per ben 8 anni, primogenita di due sorelle, fino al 2006 una bella famiglia e una studentessa modello al liceo classico, dove si è diplomata con 100 e lode proprio in quell’anno.

Nel 2006 poi, la vita le ha detto “alt!”; dapprima gli impegni scolastici in crescita in vista della maturità, poi la separazione dei suoi genitori, hanno dato una scossa così violenta alla sua vita da portarla, in poco tempo, ad abbandonare prima lo sport e poi la vita stessa, facendola cadere in uno stato di forte depressione, depressione che l’ha portata in breve tempo sino all’anoressia, finendo per farla pesare 35 chili.

Da lì un susseguirsi di ricoveri, per anni; prima per disturbi alimentari, poi per tutti i problemi conseguenti a questi ultimi a fegato, ossa ecc. che l’hanno portata dall’Ospedale di Pisa, a quello di Firenze, fino al San Raffaele di Milano.

Sono stati anni molto difficili, sicuramente dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista psicologico; anni in cui Amalia è venuta in contatto con molte persone nella sua stessa condizione, alcune delle quali non sono riuscite ad arrivare alla fine del percorso, e a un certo punto si è trovata di fronte ad un bivio: reagire o morire.

Un carattere forte il suo, carattere che nel momento peggiore non l’ha abbandonata, aiutandola a trovare la motivazione per vivere; così, uscita dall’Ospedale San Raffaele di Milano (con il peso di 40 kg) ha iniziato un lentissimo processo riabilitativo mentale e fisico cominciando dopo qualche tempo, insieme alla madre, a tornare in palestra e a frequentare dei corsi di spinning.

Fu proprio grazie allo spinning che qualcuno le suggerì, una volta ripreso un peso consono all’attività fisica regolare, di comprarsi una bicicletta da corsa e di provare a praticare ciclismo.

Nel 2014 finalmente Amalia si affaccia all’universo dei pedali; per lei era una nuova sfida, una rivalsa su se stessa e sui drammi vissuti fino a quel momento.

Cominciare da zero per lei è stata durissima e allo stesso tempo le ha ridato una forza che aveva dimenticato di avere: ogni pedalata, ogni giorno di sacrificio fisico, mentale, il rigore alimentare che questo tipo di sport richiede, erano per lei un modo per dimostrare a se stessa che valeva ancora qualcosa, che la vita che aveva di fronte valeva la pena essere vissuta.

“Il ciclismo mi ha dato la possibilità di riscattarmi, di conoscere anche l’amore. Il problema che ho avuto, la malattia, me la porterò dentro per sempre; ma grazie a questo sport, al mio ragazzo e a tutte le persone che ho conosciuto in quest’ambito, ho imparato a conoscere me stessa, il mio problema, e finalmente a gestirlo: il ciclismo mi ha letteralmente riabilitata alla vita.”

Amalia e il suo fidanzato percorrono una media di 40 mila chilometri l’anno, organizzando uscite lunghissime tra la Lucchesia e l’Emilia, zone di cui conoscono ogni centimetro.

Dopo tanti anni di agonismo nel nuoto lo scorso anno la voglia di provare anche a raggiungere un risultato importante in bici; tesserata con il Ciclo Team San Ginese, e grazie anche agli allenamenti fatti con il fidanzato e con il grande campione Michele Bartoli, lo scorso anno Amalia si è aggiudicata la Coppa Toscana.

Dopo il riscatto quindi, la voglia di costruirsi una vita e fare progetti con il suo fidanzato; il primo obiettivo quindi trovare un lavoro; le piacerebbe molto poter rimanere nel mondo del ciclismo, lavorando con quella la bicicletta che le ha letteralmente salvato la vita.

In bocca al lupo per il tuo futuro Amalia.