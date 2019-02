L'evento



Sport e solidarietà, alla palestra Life 30 ore di corsa non stop per raccogliere fondi a scopo benefico

lunedì, 25 febbraio 2019, 15:12

di giulia del chiaro

Saranno 30 ore di corsa e camminata su un tapis roulant quelle che i due volontari dell’iniziativa benefica “Life30h”, Samantha Cesaretti e José Luis Tani Stanghellini, affronteranno, tra venerdì e sabato, alla palestra Life con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a progetti benefici promossi dalle due associazioni coinvolte: “Amici del Perù” e “Sintomi di felicità”.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, prevede, con un’aggiunta di 6 ore rispetto alla durata dello scorso anno, una corsa di 30 ore su un tapis roulant, dalle 12 di questo venerdì alle 18 di sabato, che vedrà avvicendarsi il maratoneta lucchese José Luis Tani Stanghellini e la camminatrice, da tempo attiva nel binomio sport-solidarietà, con alle spalle un pellegrinaggio benefico Lucca-Santiago risalente solo alla scorsa estate, Samantha Cesaretti.

Originario del Perù il maratoneta ha raccontato di come, nonostante sia cresciuto in Italia, abbia sempre sentito un forte legame con la propria terra d’origine che lo ha portato in diverse occasioni ad unire la passione per la corsa ad iniziative solidali grazie alla Onlus “Amici del Perù” che, operante dagli anni novanta, attualmente persegue, accanto all’obiettivo del sostegno economico, una missione di sensibilizzazione verso le problematiche e la cultura dell’America Latina. “Ho sempre cercato di aiutare – ha raccontato Stanghellini – poi nel 2016 ho corso la maratona Milano-Sanremo e da lì ho avviato il progetto ‘un chilometro per il Perù’ che negli ultimi tre anni ha permesso di raccogliere tanti chilometri e tanti fondi grazie ai quali sono stati attivati numerosi progetti”.

“Il bene genera bene” ha esordito, poi, Cesaretti ricordando come lo sport, non solo contribuisce al benessere della persona che lo pratica, ma è anche in grado di ampliare i propri confini per generare bene creando collaborazioni solidali come questa. Cesaretti, infatti, oltre ad essere una camminatrice, fa parte dell’associazione “Sintomi di felicità” il cui scopo principale è quello di promuovere la sensibilizzazione riguardo al tema della sclerosi multipla. “Il presidente dell’associazione, Marco Voleri – ha spiegato la camminatrice – è un cantante affetto da sclerosi multipla e, proprio nella sua passione, ha trovato la possibilità di superare la malattia cantando e impegnandosi ad aiutare altre persone”. Da due anni l’associazione ha creato al suo interno una sezione, chiamata “Sintomi in cammino”, con lo scopo di raccogliere fondi per rendere accessibili i cammini italiani anche a persone con disabilità. Sarà proprio uno dei progetti di “Sintomi in cammino”, quello relativo alla costruzione di una camera per ragazzi con difficoltà motorie in una struttura per pellegrini (la Casa di Lazzaro) lungo la via Francigena nel territorio laziale, a ricevere i sostegni economici che saranno raccolti con le due giornate benefiche.

“Due associazioni diverse per finalità, ma – ha spiegato Marco Rigattieri, dell’associazione Amici del Perù – un’unica occasione per raccogliere aiuti sia per i bambini del Perù che per una maggiore sensibilizzazione verso la sclerosi multipla. Infatti – ha proseguito – occasioni di questo tipo permettono di moltiplicare risorse, idee e sensibilità”.

“Chiunque vuole può prenotare, per almeno 30 minuti, un tapis roulant per correre o camminare insieme a Luis e Samantha – ha spiegato Dino Sileo della palestra Life – e dare il proprio contributo alla raccolta fondi”. Saranno infatti allestititi, a fianco dei due protagonisti dell’iniziativa, una serie di tapis roulant e attrezzi per chiunque volesse sostenerli con la propria presenza. Inoltre, accanto all’evento centrale della corsa senza sosta, le due giornate prevedono una serie di iniziative tra lezioni, balli, corsi fitness speciali, momenti di convivialità e, per questa edizione, anche il coinvolgimento della palestra Emozione Danza di Porcari che, in concomitanza con l’evento di Lucca, tra le 10 e le 13 di sabato mattina, metterà a disposizione una stanza per una master class di beneficenza, che ha già raccolto l’adesione di un centinaio di persone, per tre ore di zumba con quattro insegnati d’eccezione: Marty Sa, Francesca Angiolini, Francesca Poggiani e Jack Fish.

“Sappiamo che l’iniziativa avrà successo – ha concluso Stanghellini – perché parte da basi solide e un gruppo fortemente motivato e desideroso di apportare il proprio contributo. Io corro e Samantha cammina, ma entrambi siamo in movimento per uno scopo benefico, per aiutare il prossimo e questo non può che spingerci a dare il massimo”.

Per prenotare il tapis roulant, aderire ad altre iniziative o chiedere informazioni è possibile chiamare la palestra Life al numero 058391811.