A Lucca un corso docenti “full immersion” per prepararsi al meglio

lunedì, 25 marzo 2019, 09:19

“Vogliamo una scuola che abbia insegnanti stabili e avvieremo perciò al più presto le procedure per il loro reclutamento stabile” e “In questo momento abbiamo la necessità di stabilizzare i nostri docenti e quindi abbiamo avviato con l’ultima legge finanziaria i presupposti per avviare in tempi anche veloci le procedure di reclutamento per i docenti” ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, din due recenti interviste, ribadendo l’imminente uscita dei decreti e bandi di concorso attesi da tempo.

Sono quindi in uscita due concorsi e ambedue vedranno la luce, sicuramente prima delle prossime elezioni europee, previste per il 26 maggio 2019.

In pole position il Concorso Ordinario per Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria. A cui parteciperanno tutti coloro, che non hanno potuto presentare domanda per il Concorso Straordinario riservato ai docenti della primaria e infanzia con almeno due anni di servizio nella scuola statale e per il quale Bussetti, aveva già annunciato l’invio delle bozza di decreto al CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), in un post Facebook il 9 novembre 2018.

Seguirà subito dopo il Concorso Ordinario per docenti non abilitati della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado. Appare evidente che per motivi di strategia elettorale, l’attuale governo abbia tutto l’interesse ad avviare tutti i concorsi entro le elezioni europee.

A Lucca, domenica 7 aprile, la 53^ edizione del Corso di Preaparazione ai Concorsi docenti più famoso d'Italia.

In una giornata "Full Immersion" verrà fornito un quadro chiaro della composizione di tutte le prove per tutti i concorsi e saranno fornite indicazioni, sintetiche e soprattutto pratiche, da applicare per massimizzare il risultato, evitando errori di strategia e di comunicazione. Il pezzo forte della giornata saranno i "format" e le esercitazioni di lezioni simulate.

A chi rivolgersi e dove e quando è possibile frequentare questi corsi?

Mediastaff Istituto Kant Global Learning Provider è uno dei più prestigiosi provider di formazione per il mondo della Scuola ed opera in tutta Italia, con corsi in presenza e in modalità e-learning o blended. Nell’ultimo triennio oltre 16.000 docenti hanno scelto con soddisfazione i corsi Mediastaff superintensivi in presenza, tenuti principalmente nei week-end, per essere fruibili da chiunque senza interferire con gli impegni lavorativi infrasettimanali.

Com'è organizzata la giornata corsuale?

Si fa lezione in maniera molto intensiva, dalle h. 09:00 alle 13:00 e dalle h. 14:00 alle 16:30. Dalle 16:30 si passa all’applicazione pratica dei format con lavoro di gruppo.

Informazioni

Per informazioni più dettagliate, ricevere la modulistica e conoscere le procedure per l’ eventuale iscrizione è possibile visitare il sito web www.ilconcorsodocenti.it o inviare una mail a info@mediastaff.com. In alternativa potete telefonare al numero 0187 518940, ESCLUSIVAMENTE nel seguente orario:

- da lunedì al venerdì, dalle h. 09:00 alle h. 19:00;

- il sabato dalle h. 09:00 alle 13:00.

Nel caso in cui non si abbia risposta, si prega di richiamare in altro momento SEMPRE nelle fasce orarie indicate