A Ravenna dal 23 al 30 agosto si terranno i campionati mondiali di tuta alare

Altri articoli in L'evento

giovedì, 28 marzo 2019, 18:04

Il seminario dal titolo "Autismo: una questione aperta. I nuovi orizzonti neuroscientifici " si trova all'interno del convegno nazionale "Psichiatria riabilitativa: una rete per il futuro" in programma al Real Collegio di Lucca il 4 e 5 aprile

mercoledì, 27 marzo 2019, 14:26

Domani ricorre la 12^ Giornata nazionale della disabilità intellettiva e/o relazionale, manifestazione promossa e organizzata da Anffas Onlus che da qualche anno ha preso la forma di un vero e proprio “open day” dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della disabilità intellettiva e sui disturbi del neurosviluppo

martedì, 26 marzo 2019, 14:11

Nella mattina di martedì 26 marzo Nicolò Giusti di Fosber ha consegnato quanto donato dai dipendenti dell'azienda con sede a Monsagrati, all’associazione che si occupa di violenza sulle donne

martedì, 26 marzo 2019, 10:39

"Un gatto per amico", l'Esposizione Internazionale Felina organizzata sotto l'egida di ENFI - Ente Nazionale Felinotecnica Italiana è in programma a Pistoia presso lo spazio espositivo La Cattedrale, Via Sandro Pertini 396, sabato 6 e domenica 7 aprile con orario di apertura al pubblico dalle 10 alle 19

lunedì, 25 marzo 2019, 10:56

Oggi Matteo Dinelli compie gli anni e per questo giorno così importante Titti e Tato hanno voluto pubblicamente fargli gli auguri di buon compleanno ai quali si associa la redazione de La Gazzetta di Lucca

lunedì, 25 marzo 2019, 10:34

Povertà, immigrazione, welfare: i primi nomi dell'evento di Lucca. Esperti e testimoni di un Paese che non si arrende