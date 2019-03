Altri articoli in L'evento

venerdì, 22 marzo 2019, 14:16

A partire dalle ore 9 fino alla 12 la classe V D dell'Istituto Giorgi di Lucca è stata coinvolta nelle riprese video sul bus nella zona di Porta Elisa. Alla giornata ha partecipato Massimo Diodati, ipovedente dell'Unione Ciechi di Lucca che gentilmente ha accettato di prendere parte alla realizzazione dello...

giovedì, 21 marzo 2019, 16:19

Nuove aperture degli impianti alle scolaresche in visita: come ogni anno, in occasione della giornata modiale dell'acqua e in seguito alle molte richieste ricevute, sta per ripartire il progetto "Alla scoperta dell'acqua", iniziativa didattica che GAIA S.p.A.

mercoledì, 20 marzo 2019, 14:25

Riapre al pubblico, come da tradizione nel primo giorno di primavera (giovedì 21 marzo), l'Orto Botanico di Lucca, pronto a svelare ai visitatori bellezze floreali, rarità botaniche, piante alimentari o utilizzate dall'uomo per produrre tessuti, colori o medicinali

mercoledì, 20 marzo 2019, 12:50

Si terrà stasera (20 marzo), alle 19, l'incontro di presentazione degli eventi "Lions Running, la marcia al ritmo del cuore 4^ edizione" e "Lions in Piazza per la prevenzione sanitaria gratuita" presso il Ristorante "Villa Papao" in Via Pesciatina n.110. Successivamente verrà organizzata un'apericena presso lo stesso locale

mercoledì, 20 marzo 2019, 10:44

Il 30 e 31 marzo, l'Unicef torna - con la partecipazione di 11 mila volontari - in oltre 2 mila 400 piazze di tutta Italia con l'iniziativa dell'Orchidea, a sostegno della campagna "Ogni bambino è vita" per salvare i bambini colpiti da malnutrizione, che è co-responsabile ogni anno della morte...

mercoledì, 20 marzo 2019, 10:20

In occasione degli eventi Ego Woman Wellness Attitude del mese di marzo, sabato 23 marzo, ore 10.30, si affronterà questo tema in una tavola rotonda di professioniste esperte nel contesto della conferenza Ben-Essere Donna