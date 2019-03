L'evento



Alla Lucar il convegno "Ecobonus, ecotassa e altre novità relative alla fiscalità nel mondo automotive"

sabato, 9 marzo 2019, 14:30

Un incontro formativo esclusivo, rivolto primariamente a una platea di imprenditori e professionisti locali. Si è svolto venerdì 8 marzo, alla Lucar, concessionaria BMW e MINI in via di Vorno 1 a Guamo (Capannori), il convegno "Ecobonus, ecotassa e altre novità relative alla fiscalità nel mondo automotive". "È stata una serata dedicata alla nuova legge di bilancio – ha spiegato il titolare della concessionaria Michele Serafini – e con l'occasione abbiamo presentato in anteprima la nuova BMW Serie 3".

Il convegno è stato organizzato in collaborazione con le associazioni di categoria ed è stato moderato da Carlo Lazzarini, presidente della Banca del Monte di Lucca. Enrico Bagnoli (BMW Bank) ha illustrato ai presenti i vantaggi del leasing e delle agevolazioni previste per le varie categorie professionali e per le aziende. Le caratteristiche dell'ecobonus e dell'ecotassa, introdotti dall'ultima legge di bilancio, sono state analizzate da Daniele Fisicaro (Unione giovani commercialisti di Lucca), mentre Mauro Domenici, presidente dell'Aiga (Associazione italiana giovani avvocati), ha sollevato alcuni dubbi su quanto effettivamente le novità fiscali possano davvero contribuire a ridurre lo smog urbano.

Finito il convegno, Michele Serafini e il padre Giorgio hanno fatto scoprire ai presenti la nuova BMW Serie 3. L'auto è dotata del sistema BMW Intelligent Personal Assistant che può essere attivato vocalmente. "La serie 3 è da sempre un'icona del brand BMW" ha detto il titolare. Il nuovo modello sarà presentato ufficialmente il 16 e il 17 marzo presso la concessionaria.