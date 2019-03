Anffas Lucca: la cerimonia di consegna degli attestati ai volontari e uno spettacolo di danza al centro per l’open day

Altri articoli in L'evento

martedì, 26 marzo 2019, 14:11

Nella mattina di martedì 26 marzo Nicolò Giusti di Fosber ha consegnato quanto donato dai dipendenti dell'azienda con sede a Monsagrati, all’associazione che si occupa di violenza sulle donne

martedì, 26 marzo 2019, 10:39

"Un gatto per amico", l'Esposizione Internazionale Felina organizzata sotto l'egida di ENFI - Ente Nazionale Felinotecnica Italiana è in programma a Pistoia presso lo spazio espositivo La Cattedrale, Via Sandro Pertini 396, sabato 6 e domenica 7 aprile con orario di apertura al pubblico dalle 10 alle 19

lunedì, 25 marzo 2019, 10:56

Oggi Matteo Dinelli compie gli anni e per questo giorno così importante Titti e Tato hanno voluto pubblicamente fargli gli auguri di buon compleanno ai quali si associa la redazione de La Gazzetta di Lucca

lunedì, 25 marzo 2019, 10:34

Povertà, immigrazione, welfare: i primi nomi dell'evento di Lucca. Esperti e testimoni di un Paese che non si arrende

lunedì, 25 marzo 2019, 09:19

In una giornata "Full Immersion" verrà fornito un quadro chiaro della composizione di tutte le prove per tutti i concorsi e saranno fornite indicazioni, sintetiche e soprattutto pratiche, da applicare per massimizzare il risultato, evitando errori di strategia e di comunicazione

sabato, 23 marzo 2019, 08:57

Un nuovo evento di solidarietà si terrà, venerdì 29 marzo dalle ore 20 presso il ristorante “Villa Papao” in via vecchia Pesciatina a Lunata, o meglio dire, si tratta di una replica della cena di beneficenza a sostegno del progetto: “Giochiamo in Sala Operatoria” con le infermiere dei bambini che...