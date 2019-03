L'evento



Autismo: una questione aperta, I nuovi orizzonti neuroscientifici. Seminario formativo

giovedì, 28 marzo 2019, 18:04

Venerdì 5 aprile, ore 9.00, Sala Grande del Teatro, Real Collegio, P.zza del Collegio, 13 - Lucca. Il seminario dal titolo "Autismo: una questione aperta. I nuovi orizzonti neuroscientifici " si trova all'interno del convegno nazionale "Psichiatria riabilitativa: una rete per il futuro" in programma al Real Collegio di Lucca il 4 e 5 aprile.

Iscrizione gratuita e accredito ECM (n 3 crediti) riservata alle prime 100 richieste per le figure di: Psicologo, Infermiere, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Educatore Professionale, Medico Chirurgo specializzato in: Psichiatria, Neuropsichiatria infantile, Medicina Generale. Le iscrizioni possono essere effettuate online su www.lopezcongressi.it entro il 2 aprile. Il Presidente del seminario è la Prof.ssa Liliana Dell'Osso.

La Fondazione Mario Tobino, in sodalizio associativo con la Società Medico Chirurgica Lucchese, l'Associazione Lucchese Arte e Psicologia, e l'Associazione Archimede e il sostegno dell' Ordine dei Medici di Lucca inserisce il Seminario formativo ECM del 5 Aprile

" Autismo: Una questione aperta - I nuovi orizzonti neuroscientifici" nel Convegno nazionale "PSICHIATRIA RIABILITATIVA: UNA RETE PER IL FUTURO" organizzato da Uneba (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale), La Scuola Superiore di Scienze dell'Educazione Don Bosco, la Scuola di Psicoterapia Integrata Sanicare, Con i patrocini di ASILS - Alta Scuola Italiana per la Lotta allo Stigma SIPC - Società italiana di Psichiatria di Consultazione SIMP - Società Italiana di Medicina Psicosomatica

Il Convegno è promosso a favore delle persone con disturbi mentali, per stimolare gli enti, le istituzioni, le associazioni interessate a cooperare maggiormente per costruire insieme reti d'interventi sempre più orientati alla prevenzione, all'inclusione educativa e ad una più appropriata riabilitazione, sin dalla prima infanzia. La riabilitazione resta l'intervento cardine dell'agire in psichiatria. Tale funzione centrale per essere efficace necessita di una rete di competenze e di contatti tra Agenzie che concorrono nel dare felice destino agli esiti, e l'incontro vuole stimolare enti e imprese sociali a riprogettare e riprogrammare reti d'iniziative culturali, scientifiche, professionali e formative che, dopo quarant'anni, contribuiscano ad animare e tenere vivo lo spirito sociale della legge 180, e contribuire a rendere effettivi i principi e i propositi che l'hanno promossa.

"La Fondazione Mario Tobino" - dice la presidente Isabella Tobino - "si inserisce all'interno di questo importante convegno tenendo fede a quella che forse è la più impegnativa delle sue finalità statutarie, quella di misurarsi con i complessi problemi di oggi contribuendo a delineare le strategie dell'intervento di domani. Ed ecco il suo legame con l'ateneo di Pisa e la Professoressa Liliana Dell'Osso e la volontà di costituire una rete , inserendosi, con un seminario formativo ECM, in un confronto scientifico e culturale non solo tra gli "addetti ai lavori", ma con l'intera società, contribuendo al raccordo anche con i mondi della ricerca scientifica, dei servizi professionali territoriali e di altre importanti componenti della società civile e produttiva. Gli interventi programmati nel convegno e i seminari sono pertanto predisposti per approfondire l'appropriatezza degli attuali modelli d'intervento istituzionali e per far discutere e valutare le nuove e fattibili iniziative di cooperazione tra enti e territori."