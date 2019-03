L'evento



Concorsi canori, via alle iscrizioni

domenica, 10 marzo 2019, 17:26

Si terranno a Lucca e Viareggio le selezioni di tre importanti concorsi canori nazionali ed internazionali quali: “Baby The Voice”, “Una Voce per l'Europa” ambedue organizzati dalla Nova Eventi ed “Una Voce per Sanremo”, organizzato dalla B. B. B. Music.

1) A tal proposito la Nove Eventi comunica che, sono aperte le iscrizioni per il Concorso “BABY THE VOICE” , rivolto ai giovanissimi cantanti in età compresa tra i 3 compiuti al 31/12/2018 ed i 14 anni non ancora compiuti al 31/12/2019, i quali possono partecipare sia in qualità di singoli interpreti, sia in qualità di gruppo canoro (ad esempio duo, band etc.).

I partecipanti saranno pertanto suddivisi in due categorie: Baby dai 3 ai 9 ì anni e Junior dai 10 ai 14 anni.

Il regolamento del concorso è consultabile sul sito www.festivalbabyvoice.it

Referenti territoriali Antonella Pera - Simone Rossi - Info, date ed iscrizioni al 334 3308960

2) Sempre la Nova Eventi comunica che sono aperte anche leiscrizioni alla 51 ^Edizione del Concorso canoro "UNA VOCE PER L'EUROPA – A Voice for Europe".

Il Festival comprende due categorie, ovvero quella brani in lingua italiana e quella brani in lingua straniera. Il concorso, oltre ad un contratto discografico alla realizzazione di un videoclip, come ogni anno darà ai vincitori ampia visibiltà attraverso partecipazioni televisive, radiofoniche e partecipazioni come ospiti a grandi eventi come il Festival del Cinema di Berlino, Palafiori nell'ambito del Festival di Sanremo, Mesiaset.

La Finale si terrà il 31 Agosto a Chianciano SI

E' possibile prendere visioni del regolamento sulla pagina webb www.voceeuopa.it

Per Info ed Iscrizioni è possibile rivolgersi alla selezionatrice locale al 334 3308960.

3) Sono inoltre aperte le iscrizioni al Concorso “UNA VOCE PER SANREMO”, organizzato dalla B.B.B Music, riservato a cantanti interpreti per sole canzoni edite italiane.

Il concorso prevede tre fasi:

Selezione di idoneità che si terranno localmente nei mesi di marzo e aprile, mentre mentre le Semifinali e la Finale si terrà il 7 ottobre 2019 presso il Teatro Ariston di Sanremo.

Regolamento sulla pagina webb: www.unavocepersanremo.com

Per Info ed Iscrizioni contattare il referente territoriale incaricato al 334 3308960 .