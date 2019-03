L'evento



Dona il sangue per la centesima volta

domenica, 3 marzo 2019, 12:42

di gabriele muratori

Nicola Pavoni, lucchese, classe 1975, assiduo donatore di sangue, da anni frequentatore accanito del centro trasfusionale dell'ospedale di Lucca, che come altre migliaia di donatori lucchesi, reputa questo gesto di solidarietà come uno stile di vita prioritario. Nicola ha iniziato a donare poco dopo raggiunta la maggiore età, donando periodicamente sangue e plasma, fino a raggiungere la tappa della centesima volta.

"Si tratta infatti di una tappa la mia, e non un traguardo" - commenta Nicola Pavoni. "Purtroppo è un tappa anche con sapore amaro perché avrei voluto festeggiare la centesima donazione assieme ad Alberto, un amico di pari età purtroppo recentemente scomparso a seguito del terribile male della leucemia. Alberto è stata una delle persone gravemente malate alla quale la malattia non gli ha lasciato scampo, ma con le donazioni si possono comunque curarne e guarirne tante altre. Quindi continuerò". E come Nicola sono tanti altri i donatori di sangue sparsi sul territorio, che giornalmente, con dedizione, dedicano agli altri un po' del loro tempo agli altri, facendo della lucchesia una delle grandi capitali nazionali della solidarietà e del volontariato.

"Tanti sono i donatori attivi sul nostro territorio, e di questo possiamo andarne fieri" - riferiscono dal ct del San Luca - "purtroppo però la domanda di sangue e plasma è spesso superiore all'offerta e servono sempre nuove donazioni".

Per entrare a far parte del mondo della donazione, basta chiedere informazioni ai tanti gruppi di donatori di sangue sparsi sul territorio o contattare direttamente il centro trasfusionale di Lucca al 0583970006.