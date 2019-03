L'evento



Esercito dei selfie? Una conferenza per spiegare perché abbiamo questa fissa e cosa comporta

mercoledì, 20 marzo 2019, 10:20

Siamo sempre tutti con il cellulare in mano, un’abitudine che condiziona ormai ogni aspetto della nostra quotidianità, dalla postura alle interazioni sociali, fino al punto di vivere a braccetto con una sorta di “alter ego”: da una parte la propria identità reale e dall’altra, oltre lo schermo, quella virtuale.

Ad ognuna delle due appartiene un’immagine, alla quale ci relazioniamo in maniera diversa e dalla quale pretendiamo una conformazione forzata ad icone di riferimento diventate imperanti.

Alteriamo e modifichiamo l’immagine virtuale per adeguarsi a ciò che riteniamo che al “pubblico” piaccia vedere, e così, ovviamente, condizioniamo a noi stessi la percezione della nostra immagine reale, arrivando, in alcuni casi, a rifiutare emotivamente e psichicamente ciò che non può essere modificato.

Siamo arruolati nell’ “esercito dei selfie”, a proporre un riflesso artificiale di ciò che ci piacerebbe essere, in una forma di schizofrenia collettiva che degrada la percezione della nostra immagine, del nostro corpo e quindi della nostra identità. Quali soluzioni?

In occasione degli eventi Ego Woman Wellness Attitude del mese di marzo, sabato 23 marzo, ore 10.30, si affronterà questo tema in una tavola rotonda di professioniste esperte nel contesto della conferenza Ben-Essere Donna.

Intervengono la dott.ssa Valentina Aletti e la dott.ssa Elena Martinelli dell’Associazione A.C.C.A. Lucca Onlus per i disturbi alimentari e obesità, titolo dell’intervento: “Viaggio nel tempo. L’influenza dei social media nello sviluppo di un disturbo alimentare e l’immagine del corpo attraverso tre storie.” Seguirà una testimonianza di una familiare di un paziente affetto da disturbo alimentare, a cura della dott.ssa Ilaria Giannini, sempre dell’Associazione A.C.C.A. Lucca Onlus. Quindi sarà la volta della dott.ssa Giulia Favilla, dello Studio 3 Lucca – Psicologia, Psicoterapia, Educazione. Titolo dell’intervento: “Vivo e condivido: psicologia femminile di un post”, che analizzerà quali sono i motivi per cui si pubblicano in rete immagini e storie personali e quali significati attribuire ai comportamenti di condivisione on-line. A questo punto la dott.ssa Chiara Braccini, coach Ego, dedicherà una riflessione sull’importante ruolo dell’Acquafitness nella percezione del corpo: visto che in acqua tutti si possono sentire a proprio agio. Concluderà la sezione Morena Rossi, scrittrice, autrice radio-televisiva e giornalista.

Modera, Debora Pioli. L’ingresso alla conferenza è libero. Gradita la prenotazione. Per farlo chiamare lo 0583/342570.