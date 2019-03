L'evento



Fantascienza, il ritorno di Roberto Pruzzo con il libro Codice 1982

lunedì, 4 marzo 2019, 19:54

A Roma, il 9 marzo. alle ore 18, presso la libreria Altroquando in via del Governo Vecchio n. 82, Stefano Savastano e Luca Dalla Vecchia presentano ‘Codice 1982 - Con la partecipazione straordinaria del ‘bomber’ Roberto Pruzzo’ (Bibliotheka Edizioni – Genere: Fantascienza – pp. 232 – Distribuzione: Messaggerie Libri – Prezzo cartaceo € 16 / eBook € 4.99 - In libreria dal 7 febbraio 2019 e online sui principali e-commerce - Amazon, Unilibro, Ubiklibri, ecc. - e al link dell’editore https://www.bibliotheka.it/Codice_1982_IT).

Il romanzo di fantapolitica vede l’ex bomber giallorosso Roberto Pruzzo alla Presidenza della Repubblica Italiana, impegnato a riportare l’Italia al centro dello scacchiere politico planetario.

ROMA, 9 MARZO 2019, ORE 18, ALTROQUANDO LIBRERIA, Via del Governo Vecchio n. 82 – INGRESSO LIBERO Ulteriori informazioni: ESSERELATIONS - Ufficio Stampa tel. 06.693.53.491 – 347.036.50.3