Gaia festeggia la giornata mondiale dell'acqua

giovedì, 21 marzo 2019, 16:19

Nuove aperture degli impianti alle scolaresche in visita: come ogni anno, in occasione della giornata modiale dell'acqua e in seguito alle molte richieste ricevute, sta per ripartire il progetto "Alla scoperta dell'acqua", iniziativa didattica che GAIA S.p.A. dedica a tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio gestito. "Alla scoperta dell'acqua" comprende anche spiegazioni in aula da parte dei Responsabili del servizio acquedotto e fognatura e la distribuzione del libro "Acqua in mente" .

Tutte le scuole interessate a far conoscere ai propri studenti il suggestivo percorso dell'acqua, attraverso una visita guidata negli impianti o a ricevere gratuitamente il libro "Acqua in mente" possono inviare un'email all'indirizzo eventi@gaia-spa.it, lasciando i contatti di un Referente.

Acqua in mente - Il libro è composto da 47 pagine nelle quali è narrata la storia di come l'uomo ha usato, modificato e prelevato l'acqua dalla preistoria a oggi, con curiosità, esperimenti, leggende, tradizione e piccole spiegazioni sulle proprietà dell'acqua. Il tutto rallegrato da colorate illustrazioni fatte a mano, e pensate apposta per incuriosire i ragazzi e guidarli in un percorso didattico di sicura utilità. La gocciolina "Accadueo" è la mascotte di questo libro, è presente in ogni attività proposta.

Ad ogni libro è allegato il "Gioco dell'acqua", che sullo stile del più noto "Gioco dell'Oca", attraverso il lancio dei dadi e la conquista delle caselle del percorso stimolano l'apprendimento dei bambini ponendo loro delle domande sui contenuti del libro.

GAIA S.p.A. è sponsor del libro "Acqua in mente" perché vuole contribuire alla formazione dei ragazzi, non solo fornendo loro un piccolo tassello in più di conoscenza, ma soprattutto perché desidera diffondere un uso consapevole di una risorsa preziosa e purtroppo non inesauribile. In fondo al libro è presente una breve scheda di GAIA S.p.A., che presenta il lavoro della Società e il territorio servito, in modo che lo studente possa finalmente dare un nome all'acqua del proprio rubinetto di casa.