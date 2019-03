Gemellaggi, Villaggio Europa cerca famiglie disposte ad ospitare alcuni cittadini stranieri

Altri articoli in L'evento

lunedì, 11 marzo 2019, 22:28

Lucca vista da terra: una serie di scatti della bellissima città toscana presi con la macchina fotografica appoggiata al suolo. E’ questo il tema della mostra di foto “In …terra di Lucca”

lunedì, 11 marzo 2019, 16:01

La squadra viola ieri allo stadio Franchi ha voluto ricordare la ragazza ancora una volta, dato che lo aveva già fatto nella tragica giornata in ricordo di Astori, e il capitano German Pezzella per l'occasione ha posato un mazzo di fiori vicino ad uno striscione con una foto della ragazza...

lunedì, 11 marzo 2019, 15:00

Hanno preso parte un gruppo di 20 ragazze e ragazzi della IV B del Passaglia e un gruppo di 12 persone del Centro Diurno, elaborando ciascuno una presentazione di sé con le tecniche del collage e materica con la guida dell’arteterapeuta Giuliana Batignani

domenica, 10 marzo 2019, 17:26

Si terranno a Lucca e Viareggio le selezioni di tre importanti concorsi canori nazionali ed internazionali quali: “Baby The Voice”, “Una Voce per l'Europa” ambedue organizzati dalla Nova Eventi ed “Una Voce per Sanremo”, organizzato dalla B. B. B. Music

sabato, 9 marzo 2019, 18:33

Una staffetta nel Tempo, in una giostra di due ore; una per tutte, tante per migliaia e milioni. Ecco "Impronte lucchesi", l'appuntamento organizzato dall'Enciclopedia delle donne (enciclopediadelledonne.it) e dall'associazione Città delle donne, insieme con l'amministrazione comunale, che si terrà domani pomeriggio, domenica 10 marzo, alle 16.30 a Villa Bottini

sabato, 9 marzo 2019, 14:30

Un incontro formativo esclusivo, rivolto primariamente a una platea di imprenditori e professionisti locali. "È stata una serata dedicata alla nuova legge di bilancio – ha spiegato il titolare della concessionaria Michele Serafini – e con l'occasione abbiamo presentato in anteprima la nuova BMW Serie 3"