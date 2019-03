L'evento



Gli appuntamenti per celebrare la Giornata internazionale della donna

mercoledì, 6 marzo 2019, 16:49

Quattro giorni di incontri di “Attorno all’8 marzo”, il programma organizzato dal Comune di Lucca, Assessorato alle politiche di genere, con la collaborazione di tanti enti e associazioni del territorio per la Giornata internazionale della donna e rivolto all’approfondimento di molte aree tematiche.

Venerdì 8 marzo alle ore 11 a Villa Bottini si svolgerà la presentazione, con il Centro anti violenza Luna e tutti i soggetti firmatari del Protocollo di contrasto alla violenza di genere, della rete territoriale della Piana di Lucca. Alle ore 15, sempre a Villa Bottini si terrà la conferenza di inaugurazione della mostra: “Architette, architettesse, architettrici” che sarà allestita nella sede dell’Ordine degli Architetti in via Santa Croce per approfondire il ruolo delle donne nella storia dell’architettura.

Una seconda esposizione, intitolata “Trecentossessantacinquemarzo” sarà inaugurata venerdì 8 marzo alle ore 17.30 nelle sale di Villa Bottini e sarà curata da Idearte. Sempre a Villa Bottini, alle ore 18, saranno presentati gli ultimi tre volumi della raccolta “Le Italiane” della Maria Pacini Fazzi dedicati a Maria Montessori, Elisa Salerno e Adriana Seroni, con la partecipazione di Adriana Valerio, Annalisa Lombardo, Maura Vagli.

Sabato 9 marzo alle ore 10 “Mimosa in corsa” di Anmil una passeggiata sulle Mura Urbane, aperta a tutti, in favore delle donne vittime di incidenti sul lavoro che vuole mantenere alta l’attenzione sulla necessità dell’aumento delle condizioni di prevenzione; quest'anno, in particolare, l'accento sarà posto sugli incidenti domestici. Domenica 10 marzo alle ore 17 Città delle Donne e Enciclopedia delle Donne propongono a Villa Bottini “Impronte di Lucca” per recuperare la memoria di importanti donne del passato e dei nostri giorni. Un excursus molto ampio che passa dalla descrizione e narrazione della biografia di oltre dieci donne, tra le quali Santa Zita e Matilde di Canossa per poi giungere a Maria Pacini Fazzi e Edda Bresciani. Infine lunedì 11 marzo alle ore 9 nella Sala Maria Eletta Martini al Cred si terrà la Commissione consiliare Politiche di Genere dedicata alla salute di genere e alle donne nelle professioni sanitarie.