Il 24 marzo a Villa Bottini i festeggiamenti per il Gran Capodanno Toscano A.D. 1749

Altri articoli in L'evento

domenica, 17 marzo 2019, 09:43

La professoressa di musica Enza Bianucci ha festeggiato ieri 106 anni nella Residenza del Centro Anziani Sant'Anna, struttura della parrocchia di Sant'Anna gestita dalla cooperativa "La mano amica", dove è ospite da ben 11 anni

sabato, 16 marzo 2019, 20:02

Il noto locale di via Luporini 951 ha compiuto sei anni e, per festeggiare, Mirko e Monica Tognetti hanno offerto ai clienti un gustoso aperitivo

venerdì, 15 marzo 2019, 14:00

Appuntamento imperdibile per gli amanti dei gatti. Sabato 6 e domenica 7 aprile si terrà a Pistoia "Un gatto per amico", esposizione internazionale felina organizzata sotto l'egida di ENFI. Due giorni per ammirare gli esemplari più belli del mondo che saranno in gara per il conseguimento dei vari titoli previsti...

giovedì, 14 marzo 2019, 17:41

Un evento atteso che ha riscosso un grande successo in termini di presenze quello del 12 marzo organizzato dalla Paver Costruzioni S.p.A presso la sala convegni della Cassa Edile Lucchese in via delle Fornacette. Evento organizzato con la collaborazione dell’associazione Assform ed il patrocinio dei vari ordini professionali degli ingegneri,...

giovedì, 14 marzo 2019, 12:33

Un interessante appuntamento per gli amanti delle quattro ruote: la concessionaria Nannini Auto, monomandataria del marchio Suzuki, sabato 23 e domenica 24 marzo organizzerà un "porte aperte" per dare la possibilità alla clientela di conoscere da vicino la gamma 4x4 della nota casa automobilistica giapponese

martedì, 12 marzo 2019, 19:42

Nell'ambito del programma delle attività di gemellaggio fra Lucca e le città gemelle di Abingdon (GB), Colmar (F), Schongau (D), Sint-Niklaas (B) l'associazione Villaggio Europa gradirebbe poter ospitare a Lucca, dal 10 al 14 ottobre prossimo, 4 cittadini per ciascuna delle città gemelle